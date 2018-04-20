扶植新創　賴清德允諾聽取建言，使施政符合需求

（臺灣英文新聞／財經組 綜合報導）行政院長賴清德今（20）日出席新創夥伴互動交流座談，表示政府將以行動支持新創產業，也會聽取建言，讓政府施政更貼近需求。

行政院下午發布新聞稿，指出賴院長今日至三創生活數位園區，與新創業者座談，該座談為院長「與產業交流互動」系列行程之一。

賴院長致詞時表示，「此行代表政府以行動支持新創產業，讓新創夥伴了解目前相關政策，也要聽取業者心聲，希望使政府施政更貼近需求，透過彼此共同合作，讓臺灣新創與國際競爭。 」

而根據《中央社》報導，賴清德席間也表示，今日在場的業者不僅是新創產業的佼佼者，也是「準獨角獸」（估值達美金10億元的新創企業），隨後並列舉五大政策面向，表示政府將扶植更多優秀的新創事業。

賴院長提及，國家發展委員會在團隊的努力，以及金融監督管理委員會與經濟部等相關部會共同協助之下，提出「優化新創事業投資環境行動方案」，期望達成充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道，以及新創進軍國際市場等五大目標。

賴院長進一步指出，臺灣擁有許多優秀的科技人才，智慧財產權法規也相當完善，並且經數十年來的努力，臺灣在人工智慧、大數據、雲端運算、虛擬實境與物聯網等領域上，均提供年輕人發展新創事業的良好空間。

賴院長表示，過去臺灣以堅實的製造業邁入PC（個人電腦）領域，雖獲取許多利益，卻被價格競爭桎梏，未能掌握網際網路與行動商機，「如今臺灣不能再錯過人工智慧、雲端運算、大數據、自駕車及物聯網等產業，否則未來的經濟競逐將更加困難。」

