南區首座母乳庫中心正式成立 響應媽媽愛心捐助母乳

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）鼓勵母親親自哺餵母乳是世界衛生組織母乳哺育的主軸，而捐贈乳是當母親無法親自哺乳時，早產兒等病童們的另一種最佳選擇。國民健康署與國立成功大學醫學院附設醫院攜手合作，成立南區首座母乳庫中心，並於今(20)日在國立成功大學醫學院附設醫院舉行揭牌活動。

國內母乳庫嚴格遵守北美母乳庫協會及英國母乳庫協會制定的標準作業流程，包括捐贈者資料收集與衛教、捐贈者抽血檢驗的醫療諮詢、篩檢與評估、捐贈乳滅菌處理、儲存及調配分送、領乳者的篩選評估等，讓需要的寶寶可以得到安全可靠的母乳。

因為資源有限，目前可申請取得母乳庫捐贈乳優先順序為住院中的早產兒、住院中的足月病嬰（重大手術後嬰兒、先天性異常嬰兒、吸收不良嬰兒、餵食不耐嬰兒）、緊急或重大災害應變需母乳的寶寶。

其次為出院的早產兒、庫存量足夠時可提供母親罹患疾病必須暫時停止哺乳、母親因罹患疾病必須暫時停止哺乳、母親自己的母乳因疾病或治療會影響到嬰兒的健康、母親死亡的嬰兒、特殊適應症等寶寶們。

符合申請條件者並有需求的嬰兒，可請負責診治的負責醫師審核並填妥「接受捐贈母乳醫囑單」後，向母乳庫或母乳庫衛星站申請，即可提供母乳。

母乳庫的母乳是來自許多愛心媽媽的捐贈奉獻才能持續供應，王英偉署長表示，實證研究顯示以安全的捐贈乳餵食低出生體重嬰兒，可以減少嚴重疾病的發生，因此鼓勵正在哺育母乳的媽媽們，若有多餘的母乳，都可至北、中、南母乳庫或衛星站捐贈，幫助更多需要母乳的寶寶們獲得營養，得以健康發育成長。