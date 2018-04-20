台北富邦銀行「大湳分行」 4/20歡慶遷址全新開幕

台北富邦銀行為了優化客戶的數位金融體驗， 積極打造新一代數位分行，提供客戶最新數位金融服務環境。 位於桃園市八德區的「大湳分行」即日起喬遷至當地指標建案「 桃大極」大樓， 以新一代數位分行面貌為在地民眾提供最優質的金融服務。 為歡慶大湳分行遷址全新開幕，即日起至4/30止， 至分行理財諮詢可獲 得 限量財神好禮，升等白金以上理財會員，再享 C型保管箱免費使用一年，還有外幣定存專屬優惠， 歡迎桃園地區民眾多加利用！

今日大湳分行的開幕儀式，富邦集團董事長蔡明忠、 富邦金控總經理韓蔚廷與台北富邦銀行總經理程耀輝特別親自到場， 與當地客戶分享開幕喜悅，並為行員加油打氣，期許他們秉持著「 熱、心、解」的精神，為當地客戶提供「361度 多1度心的溫度」的金融服務。

北富銀表示，為優化客戶服務，自2013年5月開始， 啟動全台分行改裝計畫，截至今年3月，全台127家分行中已有9 5家分行改裝為新一代數位分行；此外， 為因應各區域的經濟發展與金融服務需求差異， 北富銀亦陸續調整全台的分行據點分布，今年3月在新莊副都心開設 北新莊分行，下半年則將於台中、新店再開設新分行， 將逐漸擴大北富銀的服務範圍。

改裝後的大湳分行，營業大廳變得更寬敞、舒適， 客戶動線也更順暢。另外設有「數位服務專區」， 讓客戶不需臨櫃申辦，可運用專區的智慧手機、平板電腦， 線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等， 省下等待時間；客戶亦可運用富邦行動銀行App或網路銀行， 設定各類訊息通知，包括投資到達滿足/停損點、匯率到價、 基金淨值或海外ETF/股票到價等，皆可即時收到通知， 立即掌握投資動態。此外，北富銀亦提供「新興商務網」， 讓中小企業可透過數位設備完成帳務交易， 省去財會人員往返銀行的麻煩。

大湳分行位處當地的工商綜合區，緊鄰大湳市場、廣豐商城， 附近有巧克力共和國、詳儀機器人觀光工廠、 八德埤塘生態公園等休閒觀光景點，人潮匯聚； 周邊交通亦相當便利，目前有公車直達捷運永寧站， 便於往返大台北地區，未來將有桃捷綠線G4站， 生活機能將更完整，可望吸引更多外地民眾移居至八德區， 進而推升金融服務的需求。

北富銀指出，大湳分行設立至今已邁入第24年，多年來除了經營既 有客戶，亦積極開發附近高價住宅的優質客戶。 除了不定期舉辦投資講座，分享金融趨勢與理財資訊， 也舉辦多場精品手作、生活品味等講座，透過多元互動管道， 維繫客戶關係。同時，為深耕當地中小企業與薪轉客戶， 分行設有企業及個人融資服務專員，協助量身打造理財計畫， 並提供房貸、信貸諮詢，未來將提供更多在地化的金融服務。

歡慶大湳分行遷址全新開幕，即日起至4/30， 至分行理財諮詢即可獲得限量財神好禮； 活動期間內符合升等白金以上理財會員，可獲贈C型保管箱一只(免 費使用一年)，或不鏽鋼快煮壺一份；此外， 活動期間內至分行臨櫃申辦外幣定存，若為新資金或台幣定存轉存， 可享美元3個月定存年利率2.1%、人民幣3個月定存年利率3. 8%優惠。

台北富邦銀行大湳分行位於桃園市八德區金和路2號， 相關最新消息請查詢：https://www.fubon. com/banking