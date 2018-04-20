萌寶寶進議場 美國參議員媽媽寫歷史

10天大的梅里（Maile）今天提早接觸了美國政治，因為她的參議員媽媽達克沃斯（Tammy Duckworth）讓她成了美國史上第一個在會期間進入參議院議場的寶寶。



民主黨籍的達克沃斯今天在備受期待下現身，掀起同僚一陣驚呼讚嘆。她赴議場對川普總統提名的美國國家航空暨太空總署（NASA）新署長人選投下反對票，頭戴粉紅色毛線帽的寶寶在她懷中陷入熟睡。



亞裔的達克沃斯是美籍退役軍人，受有功勳。她2004年在伊拉克服役時，因駕駛直升機遭擊落而失去雙腿。她今天坐在輪椅上參與投票。



法新社和英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦參議院昨天邁出21世紀一大步，無異議投票通過修改規定，允許議員父母帶襁褓中的孩子進入參議院議場，希望藉此為美國樹立友善家庭政策的典範。



本月稍早，50歲的達克沃斯成為美國史上第一位在任期內生產的參議員；她今天再寫歷史，帶著新生兒梅里一起來投票。



推動修法的同黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）說：「我們相信，將有其他父母也想帶幼兒來議場。」