2018新北創客月 暖身起跑  

新北市教育局與玩具銀行合作於今 (20)日在永定國小辦理「小maker，大醫生！ 改造玩具總動員」系列活動-偏鄉師生玩具改造， 全校師生一起動手玩樂，宣告五月「2018新北創客月」正式啟動 。

為推廣創客精神及理念， 教育局首次結合社會局與玩具銀行共同合作提供二手玩具資源， 由新北市創客團隊板橋高中顏椀君老師將整理後的玩具分類及設計培 訓課程，透過偏鄉玩具改造、全市玩具改造師生共創研習、 快閃工作坊等一系列的活動， 讓全市師生及市民大眾瞭解玩具回收的歷程， 體驗動手實作拆解玩具的樂趣及瞭解其中各式的機械結構與原理。

此次活動現場由知名手作達人大沐老師將現場變身為創客小學堂進行 玩具再造，與永定國小全校師生共同發揮創意改造二手玩具， 低年級進行二手玩具回收分類及玩具拆解體驗， 高年級更以永定國小得天獨厚的自然水域為實施場域，設計以「 水上行舟」為玩具改造的主題，學生利用玩具銀行回收的二手玩具， 運用創意發揮改造成可以於水上漂流的船， 並可以帶著創意作品與同學一起在水上操作並互相交流分享， 實踐新北創客「想得出來，就做得出來」精神，並宣導「惜物」和「 共享」的概念，另教育局將於5月6日於板橋車站1樓進行玩具改造 快閃工作坊，讓參與民眾能夠在有限資源下， 發揮想像力及實作能力，體驗創客精神及玩具再生的重要性。

新北市率全國之先推動創客教育，以「實作」、「創意」、「整合」 及「自學」做為創客教育理念，今年於5月辦理「2018新北創客 月」，連結市府各局處資源，讓創客推動廣度與深度提升，以「 新北創客，動手玩樂(暫定)」為主軸， 邀請全市師生及市民大眾參與，4月28日結合創客體驗與路跑活動 搶先起跑，及4月30日於新北市自造者空間暨工具圖書館啟用活動 共同進行「2018新北創客月」記者會，同時宣布各週主題如： 第一週辦理「小maker，大醫生！改造玩具總動員」； 第二週辦理「Family Maker Day親子創客日」；第三週辦理「迺夜市，饗自造」MAKER挑 戰賽；第四週辦理「創客young冒險樂園」及「魅力滑車競賽」 及第五週辦理「新北創客young玩很大型創作主題展」， 期藉由系列活動提供創客資訊、活動及交流平臺， 讓全市師生及市民大眾都能享受動手做、趣味學的創客體驗， 將創客能量從校園擴散至各角落，深植新北每一市民，達到「 自造在新北」「新北在自造」的城市風貌。