新北市第14所職業試探暨體驗教育中心「中正中心」揭牌啟用

新北市第14所職業試探暨體驗教育中心，於今(20)日在中正國中成立，該中心以工業類為主題，提供國中小學生更多元職業類群-「互動式多媒體程式設計實作」和「化學品調配」體驗課程。邀請新北朱立倫市長等多位貴賓共同參與揭牌典禮，同時邀請廣福國小五、六年級學生現場體驗互動式多媒體程式設計實作製作流程，並與朱立倫市長共同完成火箭飛行繞行虛擬場景設計，學生大呼超有趣!

朱立倫市長表示，技職教育是臺灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，新北領先全國將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續成立14所不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，預計今(107)年再成立1所，完成本市九大分區15所職探中心，規劃6大類15群之完整職業課程，讓學生從中小學階段開始探索自己的職業性向與興趣，整合資源提供學生發揮創造力之實作場域。

中正國中位於本市土城區中心位置，鄰近捷運土城站、土城工業區，交通便利，學校為本市國中自然與生活科技領域召集學校，且學生榮獲本市106學年度國中技藝競賽電機電子職群基本資訊應用主題第一名，推動技藝教育成效卓著。為完整各職群課程，教育局規劃「電資整合」及「民生與化工」兩大主軸課程，結合業界資源Google華人講師培訓中心、新北高工與龍華科技大學化工系合作辦理工業類相關課程，提供本市學生工業類多元之職業試探暨體驗教育課程。其中「電資整合」核心內容開設「互動式多媒體程式設計實作」課程，透過程式架構、指令功能、函數控制的處理過程瞭解遊戲程式產生之原理與技能。另外，「民生化工」核心內容開設「化學品調配」，配合生活中常見之化學原料，瞭解化工原料經由調和純露與乳化劑等步驟，學習化工之基本操作能力，製作天然無毒的保養品。

教育局表示，新北市將於九大分區完成15所職探中心，未來全市各區域國中小可以「校」為單位或採跨校方式，於課餘時間或寒暑假期間，參與國中技藝教育課程與國小職業試探暨體驗活動，各中心將持續提供國中及國小高年級學生對各類職業探索的機會，成為國中小學生推動技職教育之孕育基地。