瑤族婦女6英呎長髮的秘訣 歸功於洗米水？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）由於老一輩的經驗傳承，日本、中國和東南亞的女性有拿洗米水洗頭的習慣，傳說可以使頭髮光澤、柔順、烏黑亮麗，以及幫助頭髮生長。到底洗米水真有如此神奇嗎？這些功效有獲得科學證實嗎？

稻米中含有75到80%的澱粉，俗稱的洗米水是浸泡或煮飯後剩下的「澱粉狀水」，米飯富含多種維生素和礦物質，例如：胺基酸、維生素B群、維生素E、礦物質和抗氧化劑。

曾有研究人員發現，日本平安时代（公元794年至公元1185年）間的婦女有留長髮的習慣，他們的護髮聖品就是洗米水。現代的中國瑤族的婦女平均頭髮長度為6英呎，據說她們直到80多歲才開始長白髮，他們認為維持頭髮烏黑亮麗的秘訣是洗米水洗頭。

看準女性愛美的天性，商人嗅到了商機，近年來紛紛推出和研發各種洗米水的延伸產品，但洗米水的功效真的有獲得科學認證嗎？

第一份相關研究發表於2011年，結果顯示，洗米水能減少頭髮表面的摩擦力、增加頭髮的彈性，但該份研究是沒有任何現代科學實驗數據，研究結果全憑史學研究的資料來分析和推斷。

另外一份日本研究顯示，稻米中的米肌醇有強化頭髮的功效，但值得注意的是，該份研究是由某間商業營利機構直接發表的。

權威醫學網站《medicalnewstoday》提醒，目前為止，洗米水對頭髮的好處仍未受到科學證實，需要更多的研究證實其好處。