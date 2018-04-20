克服文化差異  替代役遠赴史瓦濟蘭服務 

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）由財團法人國際合作發展基金會派駐史瓦濟蘭的8名替代役，在異鄉的生活環境雖然與台灣差距甚遠，他們克服文化差異問題，期待貢獻所學，為台灣做好國民外交。

為擴大青年國際視野、推動全民外交並培養我國駐外技術團人才，國合會自2001年起推動外交替代役，2007年起更擴大錄取技術、醫療團服勤的外交替代役男。根據央廣電台報導，本次駐扎史瓦濟蘭的替代役有8位，遠走他鄉為友邦服務，除了農業技術的必要支援之外，技職教育、電子公務檔案管理發展與孕產婦及嬰兒保健功能等也是工作內容之一。

替代役男郭品漢透露，剛來到史瓦濟蘭時的確很辛苦，除了外表之外，不論是工作步調、生活習慣還是日常生活都需要重新適應，史瓦濟蘭人的熱情一開始讓他們吃不消，但習慣之後反而覺得很溫暖。除了當地生活外，這些替代役男離家萬里，想家時也只能以視訊略表相思。

郭品漢表示，雖然剛畢業就來了，但外派生活過的很充實，尤其在語言能力上進步很多。相對於其他畢業生來說，外派史瓦濟蘭不僅能培養國際能力與累積經驗，還能貢獻所學，一畢業就接觸自己學的專業，覺得很幸運。

全募兵制今年元旦正式上路，替代役成過去，人力短缺問題逐漸浮出檯面。

國合會秘書長項恬毅表示， 由於制度改變，明年會先增加備取名額，並派駐外地，以維持人數。