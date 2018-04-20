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心悸好苦惱 DIY緩解妙方

放鬆運動、維持電解質平衡、減少刺激物攝取等有助減輕心悸症狀。

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/04/20 14:36

圖／Pixabay

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）有心悸毛病的人，常感覺到心臟怦怦跳或心跳異常快速。除了若干情況非得就醫外，也可從飲食及放鬆運動著手，減輕心悸不適。

今日醫藥新聞網（Medical News Today）指出，由甲狀腺問題、心律不整、心房顫動，或心臟衰竭引起的心悸，須立刻尋求治療。以下是可有效緩解心悸的方法，飽受此疾所苦的民眾不妨一試。

1. 多做身心放鬆的活動

  • 冥想
  • 深呼吸
  • 寫日記
  • 瑜珈
  • 戶外活動
  • 運動
  • 引導想像法

2. 減少刺激物攝取

  • 香菸
  • 非法藥物
  • 部分感冒及咳嗽藥物
  • 咖啡、茶類、汽水等含咖啡因飲品
  • 食慾抑制劑
  • 大麻
  • 部分精神藥物
  • 部分高血壓藥物

3. 刺激迷走神經（vagus nerve

迷走神經連結腦部與心臟，施予刺激有助緩解心悸。做法包括：

  • 憋氣，再緩緩吐氣
  • 咳嗽
  • 將沾濕的冰毛巾置於臉上數秒
  • 誘發嘔吐
  • 往臉上潑冷水
  • 洗冷水澡

要嘗試這方法前，最好先諮詢醫師。

4. 維持電解質平衡

電解質一旦失衡，會影響心電船導，以及心跳速度。攝取含有以下礦物質的食物，可增加體內電解質。

  • 鈉（正常飲食，鈉的攝取量已足夠）
  • 鉀（馬鈴薯、香蕉、酪梨、菠菜）
  • 鈣（乳製品、深綠葉菜類）
  • 鎂（深綠葉菜類、堅果類、魚類）

有在用藥的民眾，若想透過健康食品補充上述礦物質，應先諮詢醫師。
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