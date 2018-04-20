心悸好苦惱 DIY緩解妙方

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）有心悸毛病的人，常感覺到心臟怦怦跳或心跳異常快速。除了若干情況非得就醫外，也可從飲食及放鬆運動著手，減輕心悸不適。
今日醫藥新聞網（Medical News Today）指出，由甲狀腺問題、心律不整、心房顫動，或心臟衰竭引起的心悸，須立刻尋求治療。以下是可有效緩解心悸的方法，飽受此疾所苦的民眾不妨一試。
1. 多做身心放鬆的活動
- 冥想
- 深呼吸
- 寫日記
- 瑜珈
- 戶外活動
- 運動
- 引導想像法
2. 減少刺激物攝取
- 香菸
- 非法藥物
- 部分感冒及咳嗽藥物
- 咖啡、茶類、汽水等含咖啡因飲品
- 食慾抑制劑
- 大麻
- 部分精神藥物
- 部分高血壓藥物
3. 刺激迷走神經（vagus nerve）
迷走神經連結腦部與心臟，施予刺激有助緩解心悸。做法包括：
- 憋氣，再緩緩吐氣
- 咳嗽
- 將沾濕的冰毛巾置於臉上數秒
- 誘發嘔吐
- 往臉上潑冷水
- 洗冷水澡
要嘗試這方法前，最好先諮詢醫師。
4. 維持電解質平衡
電解質一旦失衡，會影響心電船導，以及心跳速度。攝取含有以下礦物質的食物，可增加體內電解質。
- 鈉（正常飲食，鈉的攝取量已足夠）
- 鉀（馬鈴薯、香蕉、酪梨、菠菜）
- 鈣（乳製品、深綠葉菜類）
- 鎂（深綠葉菜類、堅果類、魚類）
有在用藥的民眾，若想透過健康食品補充上述礦物質，應先諮詢醫師。