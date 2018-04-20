心悸好苦惱 DIY緩解妙方

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）有心悸毛病的人，常感覺到心臟怦怦跳或心跳異常快速。除了若干情況非得就醫外，也可從飲食及放鬆運動著手，減輕心悸不適。

今日醫藥新聞網（Medical News Today）指出，由甲狀腺問題、心律不整、心房顫動，或心臟衰竭引起的心悸，須立刻尋求治療。以下是可有效緩解心悸的方法，飽受此疾所苦的民眾不妨一試。

1. 多做身心放鬆的活動

冥想

深呼吸

寫日記

瑜珈

戶外活動

運動

引導想像法

2. 減少刺激物攝取

香菸

非法藥物

部分感冒及咳嗽藥物

咖啡、茶類、汽水等含咖啡因飲品

食慾抑制劑

大麻

部分精神藥物

部分高血壓藥物

3. 刺激迷走神經（vagus nerve）

迷走神經連結腦部與心臟，施予刺激有助緩解心悸。做法包括：

憋氣，再緩緩吐氣

咳嗽

將沾濕的冰毛巾置於臉上數秒

誘發嘔吐

往臉上潑冷水

洗冷水澡

要嘗試這方法前，最好先諮詢醫師。

4. 維持電解質平衡

電解質一旦失衡，會影響心電船導，以及心跳速度。攝取含有以下礦物質的食物，可增加體內電解質。

鈉（正常飲食，鈉的攝取量已足夠）

鉀（馬鈴薯、香蕉、酪梨、菠菜）

鈣（乳製品、深綠葉菜類）

鎂（深綠葉菜類、堅果類、魚類）

有在用藥的民眾，若想透過健康食品補充上述礦物質，應先諮詢醫師。