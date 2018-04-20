北投亞太飯店 母親節豪華海陸Semi Buffet & 溫馨桌菜多元美饌選擇　

為了回饋媽咪們一整年的辛勞，北投亞太飯店特別在5/12(六)、5/13(日)兩天推出頂級享受又超值的一泊二食『寵愛媽咪．舒暢養心』母親節專案，凡入住經典客房NT$10,900元，晚餐升等為豪華海陸主餐NT$1280元，並加贈下午茶券。 凡入住豪華客房NT$12,900元，晚餐升等為豪華海陸主餐NT$1280元，加贈平日下午茶劵乙張以及背部深層按摩30分鐘一次，頂級SPA加餐飲美饌享受，讓媽咪舒緩身心度過一個愉快充實的母親節。

飯店頂級的瀞SPA大地溫暖色系搭配石材營造出的簡約禪風頂級尊榮感，媽咪享受背部深層舒放按摩30分鐘，可促進整體循環，快速解決全身肌肉痠痛、消除疲勞，養生也養心，享受全身然放鬆的舒適。媽咪可在客房內寬敞地溫泉浴池泡美人湯，再來享受頂級的SPA體驗，讓媽咪養顏美容，舒暢養心，下午茶劵亦讓媽咪可以邀約姊妹淘一起來品嚐精緻茶點。主廚為了母親節特製的豪華海陸主餐，選用上好的海陸食材，北海道干貝、明蝦、澳洲羊小排、美國牛小排，烹調而成的中華精緻創意料理，色香味俱全，滿足媽咪們的味蕾。

犒賞媽咪們平常下廚的辛勞，滿足媽咪們的味蕾，北投亞太飯店特別推出母親節餐飲美饌，在5/12(六)、5/13(日)午、晚餐期間提供多元選擇【Semi Buffet豪華海陸饗宴】每位NT$1,280元+10%和每桌NT15,800元+10%。『Semi Buffet豪華海陸饗宴』，共有二道主菜可供選擇，『香煎北海道干貝、明蝦搭配紅酒羊小排』、『香煎北海道干貝、明蝦搭配蒜香無骨牛小排』，搭配繽紛沙拉吧和主廚精選湯品。主廚特製母親節豪華海陸主餐，選用上好的海陸食材，北海道干貝、明蝦、澳洲羊小排、美國牛小排，烹調而成的中華精緻創意料理，中西合併的烹調料理，中菜西吃的創意手法，組合而成驚豔的美味佳餚。

『綠漾花園 繽紛傳馨』六吋母親節蛋糕，售價NT$680元，4/30前預訂享早鳥優惠九折，5/4為預約最後截止日。師傅以清爽的水果打造甜蜜王國的花園，以戚風蛋糕為主體，外層裹以清爽綿密北海道四葉鮮奶油，細緻濕潤的日本麵粉，代表最珍貴的哈密瓜，夾層內含德國草莓醬、自製香草布丁，層次感豐富香氣十足，春天甜蜜感倍增。

母親節別再讓媽媽辛苦下廚房，全家一起來淡水亞太飯店，享受家庭天倫之樂與美食饗宴吧！