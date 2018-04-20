新竹喜來登八週年慶「新竹 風」捎來新竹生活百味

新竹自1980年代設立科學園區開始，許多年輕就業族群因為竹科 來到新竹落腳定居，新竹地區也成了「新」新竹人成家立業的第二故 鄉，塹城內的大小事透過在地新竹人與新新竹人交織出生活新篇章， 更豐富了城市樣貌，新竹豐邑喜來登大飯店扎根新竹邁入八週年，配合新竹特有的「新竹風」 為主題，推出一系列週年慶餐飲及住宿優惠方案。

今年方案包含「『風美食』 全館餐廳折扣大方送」、「『風知性』品嚐新竹故事料理」、「『 風打卡』大風吹記憶」和「『風網美』IG快閃專車」等四大主題活 動，其中「『風知性』新竹故事料理」邀集新、舊新竹人投稿風城生 活裡點滴回憶，引發網路熱烈互動，並從中選出六篇故事做成料理， 邀請民眾一同品嚐新竹獨特的酸甜苦辣。

新竹豐邑喜來登大飯店於年初啟動新竹故事募集活動，募集生活或工 作在新竹的民眾將自己的風城故事投稿分享，由飯店遴選六篇新竹故 事，自4月1日起至4月30日止於各餐廳分別推出專屬新竹的故事 料理，包含「大廳酒吧『懷舊古早味蛋糕』」、「盛宴自助餐廳『 紫米妻霸起司球』」、「光吧『Sweet Memory』」、「迎月庭日式料理『鮭香游子』」、「邀月亭鐵 板料理『新舊交替 塹城起飛』」、「采悅軒中餐廳『九降風情風沙雞』」。其中，與飯 店同為「豐邑機構」事業體的「豐邑建設」因位於竹北地區，鄰近科 學園區，吸引許多外地青年入住，在本次投稿中非常熱烈，一位來自 豐邑建設「明日軸」的新住戶，因為竹科工作遷居新竹，讓新竹成為 第二個避風港，也對新竹累積出深厚情感，因此飯店「迎月庭日式料 理」以具有反鄉洄游的鮭魚為主要食材，打造「鮭香遊子」料理， 代表在外工作的游子，除了在新竹有了第二個家之外，每當返鄉後也 總能著帶著滿滿的喜悅及歸屬感「鮭」來。

另外，「懷舊古早味蛋糕」 以圓形的蛋糕象徵故事中的新竹東門城，圈住熱鬧的圓圈， 加入新竹縣在地優質龍眼蜜，將記憶中樸實幸福的家鄉味甜蜜重現； 在新竹客家庄的生活裡每當粢耙出現，都代表著重要活動的發生，由 媽媽細心準備粢耙點心招待賓客，傳統的粢耙點心看出媽媽們對於待 客的用心，特地以粢耙諧音取名「妻霸」，推出中西結合的「 紫米妻霸起司球」；「Sweet Memory」則以甜度較高的藍姆酒為基酒，象徵孩提時期的青春 無慮，再加入微苦的苦艾酒增加酒品的濃厚，象徵成長過程中的人生 歷練，酒品苦中帶甜的層次感，讓離鄉打拼的人們想起懵懂無邪的真 摯童年；「新舊交替塹城起飛」選用在地烏魚子及柿餅， 結合西式手法，呈現城市新舊交替及繁華興盛的美；「 九降風情風沙雞」以「風」為主題，加上新竹客家庄常見的土雞， 結合藜麥油炸酥脆，呈現類似風沙的酥脆口感，以蒸籠盛裝土雞，並 於蒸籠下層鋪上燒熱沙子，將蒸籠蓋打開時呈現煙霧冉冉的視覺效果 。

故事料理於週年慶期間各餐廳販售，讓更多民眾品嚐風城獨特的酸甜 苦辣，週年慶期間點用任一道故事料理可獲得「限量風車贈品」 一份及「喜慶八週年故事料理PK賽」抽獎券一張，票選最受歡迎的 故事料理，投票活動結束後統計獲得最多票數的餐廳為故事料理PK 賽冠軍，將於冠軍餐廳投票箱抽出三名支持者，每位得獎者可獲得新 竹豐邑喜來登大飯店「餐飲抵用券NT$ 2,000」一張。更多週年慶餐飲活動優惠資訊，請洽(03)6 20 6000轉接各餐廳。