新竹喜來登八週年慶「新竹 風」捎來新竹生活百味

新竹自1980年代設立科學園區開始，許多年輕就業族群因為竹科來到新竹落腳定居，新竹地區也成了「新」新竹人成家立業的第二故鄉，塹城內的大小事透過在地新竹人與新新竹人交織出生活新篇章，更豐富了城市樣貌，新竹豐邑喜來登大飯店扎根新竹邁入八週年，配合新竹特有的「新竹風」為主題，推出一系列週年慶餐飲及住宿優惠方案。
今年方案包含「『風美食』全館餐廳折扣大方送」、「『風知性』品嚐新竹故事料理」、「『風打卡』大風吹記憶」和「『風網美』IG快閃專車」等四大主題活動，其中「『風知性』新竹故事料理」邀集新、舊新竹人投稿風城生活裡點滴回憶，引發網路熱烈互動，並從中選出六篇故事做成料理，邀請民眾一同品嚐新竹獨特的酸甜苦辣。
新竹豐邑喜來登大飯店於年初啟動新竹故事募集活動，募集生活或工作在新竹的民眾將自己的風城故事投稿分享，由飯店遴選六篇新竹故事，自4月1日起至4月30日止於各餐廳分別推出專屬新竹的故事料理，包含「大廳酒吧『懷舊古早味蛋糕』」、「盛宴自助餐廳『紫米妻霸起司球』」、「光吧『Sweet Memory』」、「迎月庭日式料理『鮭香游子』」、「邀月亭鐵板料理『新舊交替 塹城起飛』」、「采悅軒中餐廳『九降風情風沙雞』」。其中，與飯店同為「豐邑機構」事業體的「豐邑建設」因位於竹北地區，鄰近科學園區，吸引許多外地青年入住，在本次投稿中非常熱烈，一位來自豐邑建設「明日軸」的新住戶，因為竹科工作遷居新竹，讓新竹成為第二個避風港，也對新竹累積出深厚情感，因此飯店「迎月庭日式料理」以具有反鄉洄游的鮭魚為主要食材，打造「鮭香遊子」料理，代表在外工作的游子，除了在新竹有了第二個家之外，每當返鄉後也總能著帶著滿滿的喜悅及歸屬感「鮭」來。
另外，「懷舊古早味蛋糕」以圓形的蛋糕象徵故事中的新竹東門城，圈住熱鬧的圓圈，加入新竹縣在地優質龍眼蜜，將記憶中樸實幸福的家鄉味甜蜜重現；在新竹客家庄的生活裡每當粢耙出現，都代表著重要活動的發生，由媽媽細心準備粢耙點心招待賓客，傳統的粢耙點心看出媽媽們對於待客的用心，特地以粢耙諧音取名「妻霸」，推出中西結合的「紫米妻霸起司球」；「Sweet Memory」則以甜度較高的藍姆酒為基酒，象徵孩提時期的青春無慮，再加入微苦的苦艾酒增加酒品的濃厚，象徵成長過程中的人生歷練，酒品苦中帶甜的層次感，讓離鄉打拼的人們想起懵懂無邪的真摯童年；「新舊交替塹城起飛」選用在地烏魚子及柿餅，結合西式手法，呈現城市新舊交替及繁華興盛的美；「九降風情風沙雞」以「風」為主題，加上新竹客家庄常見的土雞，結合藜麥油炸酥脆，呈現類似風沙的酥脆口感，以蒸籠盛裝土雞，並於蒸籠下層鋪上燒熱沙子，將蒸籠蓋打開時呈現煙霧冉冉的視覺效果。
故事料理於週年慶期間各餐廳販售，讓更多民眾品嚐風城獨特的酸甜苦辣，週年慶期間點用任一道故事料理可獲得「限量風車贈品」一份及「喜慶八週年故事料理PK賽」抽獎券一張，票選最受歡迎的故事料理，投票活動結束後統計獲得最多票數的餐廳為故事料理PK賽冠軍，將於冠軍餐廳投票箱抽出三名支持者，每位得獎者可獲得新竹豐邑喜來登大飯店「餐飲抵用券NT$ 2,000」一張。更多週年慶餐飲活動優惠資訊，請洽(03)620 6000轉接各餐廳。