2018臺灣國際田徑公開賽　國內好手誓奪牌

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）睽違兩年，國內最高等級的國際田徑賽事將於5月25、26日在台北田徑場點燃戰火，大會也將邀請奧運奪牌選手來台切磋。2017年臺北世大運「百米金牌」短跑好手楊俊瀚及「四百公尺跨欄」好手陳傑也誓言將金牌留下，讓臺灣田徑揚名國際。

今年有多位國際菁英選手受邀參賽，包含2017倫敦世錦賽男子跳遠金牌與2016里約奧運男子跳遠銀牌－南非選手曼勇加(Luvo Manyonga)、2014大英國協運動會男子400公尺跨欄金牌－南非選手費德里克(Cornel Fredericks)、2018大英國協運動會男子100公尺銀牌選手布魯傑斯(Henrico Bruintjies）、汎美運動會金牌、NCAA冠軍，美國女子100公尺跨欄選手哈里森(Queen Harrison)。目前總計有18國共210名隊職員預計來台參賽。

在面對這次賽會邀請來台的南非百米好手布魯傑斯(個人最佳成績9秒97)，楊俊瀚表示自己不受對手影響，只需要專注於在自己的調整，也很享受與國外菁英選手競技的感覺，並期許在2017年臺北世大運後，大家能夠再次進場支持田徑，為臺灣選手加油。

面對個人最佳成績優於自己(49秒05)的南非跨欄好手費德里克(48秒14)，臺灣田徑好手陳傑表示會以平常心面對，將壓力化為助力，把重點放在自我調整。目前的調整狀況都在計畫中，對於自己現在的狀況感到相當有信心，並提到「今年在重量訓練與練習秒數的狀況比去年世大運還好，對國際邀請賽非常有信心，也期待在亞運再創佳績。

本次賽事主辦單位臺北市政府體育局李再立局長期許此場賽事再現臺北世大運的榮景，並表示：「希望民眾延續2017世大運般的熱情，到場為選手們加油打氣！目前已邀請到18個國家，共200多位菁英選手將來臺參加2018臺灣國際田徑公開賽。」

共同主辦單位中華民國田徑協會吳清標副理事長提到，該賽事大幅提升臺灣田徑的發展及選手實力，成功將臺灣田徑推向國際。

擔任賽事指導單位的教育部體育署林德福署長也勉勵各位參賽選手，能夠在田徑場上發光發熱，並發揮主場優勢將金牌留在臺灣！