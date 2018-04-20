〈時評〉柯文哲又在自我造神了？

2014的台北市長之戰，高喊「公開」、「透明」、「推倒高牆」的政治素人柯文哲不但順利在台北發酵，外溢效應更席捲全台！

三年多來，柯市長以媒體寵兒之姿，可說將全台媒體耍得團團轉。全台灣政治人物媒體曝光率第一名的柯市長，近日又藉媒體大打免費廣告，釋出有意抵押自己位於大安區的房子，向銀行貸款千萬元來打年底選戰的試探氣球。還意有所指說「台灣選舉經費太高是政治敗壞的開始，拿人錢手短以後就很難執政」！

「台灣選舉經費太高是政治敗壞的開始，拿人錢手短以後就很難執政」，話猛然一聽似乎頗有道理，卻值得細加分梳。

先看「選舉經費太高」與「政治敗壞的開始」的部分： 2014之役，柯文哲一不懸掛看板、二不插旗幟、三不辦流水席，錢如果都花在人事和媒體廣告的刀口上，這是民主選舉花費的必要之惡，沒人會因此而苛責柯市長的。倒是柯文哲是否因自己2014的1億4236萬「選舉經費太高」，然後有三年多來「政治敗壞的開始」的感受與自覺，引人無限遐想。

其次，柯文哲竟然會說出「拿人錢手短以後就很難執政」一語，就讓人有點莫名其妙與錯愕不已了！既然柯市長向監察院申報的2014政治獻金部分，來自上市櫃公司就絕無僅有的一家，為數36萬元而已，其餘絕大部分的政治獻金都來自小額捐款，其「對價關係」無非就是希望市長大人把市政做好，兌現政見支票，此外別無非法它求，何來「很難執政」？難不成，單純的捐款動機，不是柯市長施政的積極動力而是沉重壓力？坦白講，收受大財團天文數字的政治獻金，才會有「拿人錢手短以後就很難執政」的困擾，對眾多小額捐款者講「拿人錢手短以後就很難執政」，不讓人錯愕嗎？

不客氣講，2014高舉「公開」、「透明」、「推倒高牆」大旗順利造神成功的柯文哲，於今看來是頗為諷刺的：「公開」的2014大財團政治獻金部分只有一家36萬元，媒體名嘴言之鑿鑿的柯文哲私會遠東集團徐旭東和頂新魏家，儼然都是純聊天、零捐款，實在是顛覆大眾的經驗法則！柯市長三年多來最「透明」的成績，就是當初的競選親信與智囊，於今一個個陸續跟柯文哲分道揚鑣，真不知道，人不和的柯市長如何政通？至於推倒高牆，指標的五大弊案的「高牆」，請問又有那一個被推倒了？

競選連任的民代，政績無疑就是最好的政見。柯市長2014「公開」、「透明」、「推倒高牆」的競選支票無疑已成笑柄， 2018換抵押自己的住處向銀行貸款千萬元，來打年底選戰的新招式，是笑話一則，還是又在玩造神遊戲？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）