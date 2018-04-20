研究：腦震盪恐增加巴金森症風險

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）根據美國一篇新研究顯示，曾經有過腦震盪的人，即便只是輕微的情況，未來罹患巴金森症的機率恐增加5成以上。該研究於18日發表在《神經學》期刊。

該研究對象為30萬位以上沒有巴金森症病史的美國退伍軍人，年齡介於31到65歲，觀察時間長達12年；實驗分為兩組：一組為曾經有過不同程度（輕微、中度或重度）的外傷性腦損傷，另外一組則不曾有過外傷性腦損傷。

長達12年的觀察期間，陸續有1500人罹患巴金森症，其中949人曾有過外傷性腦損傷。數據顯示，有過輕微外傷性腦損傷者巴金森症風險增加56%，中度或創傷性者則增加83%。

美國加州大學舊金山分校神經學系、舊金山退伍軍人醫學中心的助理教授Gardner 表示，約40%以上的成人有過腦組織損傷(稱之為外傷性腦損傷，Traumatic Brain Injury，TBI)的情況，因此大膽推測腦震盪和巴金森症之間的關連性極高。

但他也補充，並不代表曾經腦震盪的人，日後百分之百會罹患巴金森症，兩者間不是絕對的因果關係；例如，絕大多數有過創傷性腦損傷的退伍軍人日後都沒有罹患巴金森症。

換句話說，研究人員只是憑研究結果去推測其關聯性，沒有人能確切斷定外傷性腦損傷一定是造成巴金森症的主因。因此Michael J. Fox巴金森症研究基金會的醫療通訊副會長Rachel Dolhun建議，若要遠離巴金森症，盡量避免頭部遭受損傷外，維持良好的生活習慣，例如運動，以及均衡的飲食。

Dolhun表示，人一生中罹患巴金森症的機率大約只有1到2%，風險相當小，他補充，即便有過外傷性腦損傷的情況，得到巴金森症的風險仍是微乎其微，因此民眾別被「風險增5成」的數據嚇到了。