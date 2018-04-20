蔡英文：臺灣與史瓦濟蘭關係是「換帖的」

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文昨（19）日出席非洲友邦史瓦濟蘭建國50週年及國王恩史瓦帝三世 （Mswati III）50歲生日慶典時，形容臺灣與史瓦濟蘭的關係是「換帖的」。

蔡總統及訪團17日開啟五天四夜的史瓦濟蘭訪問行程，週四便參與此行的重頭戲，史瓦濟蘭國王50大壽暨獨立建國50週年慶典。

慶典在Mavuso國際會議中心體育場盛大舉行，並有傳統民俗舞蹈及飛機特技的表演，各國使節及大批民眾共襄盛舉，而據《蘋果日報》，蔡總艇也視此次慶典中唯一發表致賀詞的他國元首。

史瓦濟蘭50／50雙慶儀式19日在史瓦濟蘭Mavuso Trade Center體育場舉行，現場演出史國傳統舞蹈。（照片來源：中央社提供）

蔡總統表示，史瓦濟蘭王國1968年獨立之際，臺史兩國友誼開始建立，「這段緣分至今已超過50年，臺史一同見證強權的興起和殞落，相互扶持走過世間的試煉與苦難。」

蔡總統指出，臺史的友誼和夥伴關係從未動搖，兩國的邦誼也並未受到一時興起或不切實際的想法所影響。兩國政府總是做出對兩國人民正確、永續且最好的決定，「兩國的邦誼經歷時間的淬鍊。」

蔡總統更形容臺灣與史瓦濟蘭的關係是「換帖的」，「我們之間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。」

蔡總統接著提及稍早宣布將啟動的兩項新計畫，包括提供史瓦濟蘭弱勢青年全額獎學金，並鼓勵更多的臺灣老師赴史國教學，為史瓦濟蘭的下一代做出更多貢獻。

此外，蔡總統也表示，將和王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala）的基金會合作「溫室計畫」，提供18個月的農業培育與管理訓練計畫，給予鄉間社區數百位婦女機會。

而身穿一襲紅色燙金飾軍服，造型相當搶眼的史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世，則於致詞時重申臺史兩國邦誼穩固良好，並且史瓦濟蘭未來將持續支持臺灣加入聯合國及其附屬組織。

恩史瓦帝三世也提及，臺灣在史瓦濟蘭邁向2022年的國家發展策略願景時，因此兩國未來將有更密切的交流與合作。

當日晚間，蔡總統也出席恩史瓦帝三世於Mavuso 國際會議中心舉辦的生日宴暨煙火表演。

​

總統蔡英文19日（當地時間）晚間出席史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（左3）50歲的生日宴，右為王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）。（照片來源：中央社提供）