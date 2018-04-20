星巴克逮人風波 費城警方公開道歉

費城警察局長今天對警方在星巴克（Starbucks）門市逮捕2名非裔男子引發社會軒然大波，公開道歉。他坦承自己一開始的反應「很失敗」。



法新社報導，在一連串門市抗議事件後，星巴克採取行動修復企業形象，費城警察局長羅斯（Richard Ross）告訴記者，警方也必須加把勁。他說：「由高層做起，就從我開始。」羅斯本身是非裔美國人。



羅斯因為一開始表示，警方在逮捕過程「絕對沒有錯」而飽受批評。警方接獲星巴克員工911報案電話表示，這2名男子拒絕消費後，非法入侵。



警方表示，員警曾「很客氣」要求尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓遜（Donte Robinson）離開，最後才逮捕他們。據報2人先是要求借用洗手間，但被告知只有掏錢消費的顧客能用洗手間。



店內一名顧客上傳社群網站引發瘋傳的影片顯示，警察問話後將2名非裔男子上銬，2人並未反抗。



羅斯表示，他之前須應「做的更好」。對於未來類似情況將如何處置，旗下人員已有最新的政策指引。



他說：「過去我們沒有這類政策…但現在我們有。」



尼爾森今天接受美國廣播公司（ABC）訪問時首次談到被逮捕過程，他說，警方12日抵達星巴克時，他和羅賓遜沒有機會解釋。



尼爾森說：「警方一靠近我們，便說我們必須離開。完全沒問『你們和經理間有什麼問題，或發生什麼事』。」



兩人的律師威默（Lauren Wimmer）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）費城分台，他們當時正在等待另一人，討論公事。



星巴克執行長強生（Kevin Johnson）已出面道歉，並下令全美門市和辦公室5月29日下午關閉，進行種族偏見訓練。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070420