《就業服務法》修正條文初審通過　 未達4萬薪資不可說「面議」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）立法院社福衛環委員會今(19）日下午逐條審查《就業服務法》部份條文修正草案，其中新增第五條第六款，規定未達薪資4萬元的工作，必須公開揭示或告知薪資範圍。

也就是說薪資未達4萬元的工作，不准在求才資訊上僅寫「面議」，若未揭露，將可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

《自由》報導，提案委員林為洲認為，求才資訊上薪資寫「面議」，往往讓勞資雙方資訊不對等。尤其職場新鮮人，第一次求職也不清楚薪資待遇應該是多少，大多只能說：依公司規定。開出的薪資太低不符合求職者期待，造成雙方時間與社會成本的浪費。他提案未達4萬元薪資，應該揭露薪資區間，讓求職者心中也有個譜。

勞動力發展署長黃秋桂，建議第五條第六款條文，文字修正為「提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍」。該條文修正後通過。

另外根據《蘋果》報導，針對部分民眾反映曾因雇主特殊星座、血型偏好遭拒，包括陳宜民等立委提案下，也在原先《就服法》第五條、保障國民就業機會平等條文，除原先不得因種族、階級、語言、性別、性傾向等歧視，修正條文也增列不得設定星座、血型為求職條件，或因此歧視。

另在台聘雇外國人可從事的工作中，原先限定短期補習班僅能聘僱外國語文教師，立委王育敏等人，也提案放寬為不分學科的專任教師，今天委員會也修正通過該項條文。

根據《自由》報導，《就服法》部份條文修正草案部份條文保留協商，全案包裹初審通過送出委員會，提報院會討論。