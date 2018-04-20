〈時評〉深澳電廠電廠 電到蘇貞昌

深澳電廠很可能衝擊民進黨年底縣市長選情，而且，影響最大將是前台北縣長蘇貞昌想要收復的新北市版圖，民進黨一旦沒有處理好，很可能拖累從中央到地方的執政與選情。

深澳電廠到底要不要蓋，從供電穩定、生態環保等不同角度切入，會有不同的說法與答案，但可以肯定的是，如同行政院政務委員張景森所言，只要北、北、基、宜、桃5縣市承諾節電10％ ，就可不蓋深澳電廠；這番是說給北台灣縣市聽的，但選情受到影響的也是這幾個縣市。

從目前情勢來看，民進黨選情多數相對穩定，尤其是愈往南、選情愈看好，因此，就算是中南部的選情，一樣會受到空汙議題左右，但因為領先競爭對手有段差距，衝擊相對較小。

相形之下，民進黨在北台灣向來就是苦戰，雖然在部分縣市執政，但藍綠的政治版圖未經多次選舉的焠煉，仍然存在極大的挑戰。以前述的幾個縣市來說，爭取連任最被看好的桃園市長鄭文燦，都不敢輕忽深澳電廠的衝擊，強調若是新北市府的數據屬實時，將不贊成興蓋，現正在專業單位在進行模擬，如何解套，仍是未知數。

反觀其他縣市，民進黨這次選舉在宜蘭縣可能翻盤，此外，蘇貞昌對上侯友宜也絕對是一場硬戰，勝負可能在伯仲之間，只要一個不小心，選情隨時可能逆轉，不得不慎。

目前，新北市政府極力阻擋深澳電廠，甚至揚言不會發放生媒許可，侯友宜才剛卸下新北市副市長職務，他參選勢必會延長目前朱立倫的政策，不會放深澳電廠輕易過關，偏偏，深澳電廠又是民進黨執政時通過環境現況差異分析報告，形同民進黨政府必須承擔這個結果，蘇貞昌自然也不能置身事外。

特別是，早年的民進黨以訴求環保起家，但如今成為執政黨後，對於經濟發展、供電穩定的責任更加重大，如何在這些之間取得平衡，考驗著民進黨政府，也考驗著蘇貞昌的智慧。