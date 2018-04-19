川金會地點 媒體：蒙古、北歐為首選

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀高峰會，究竟會在哪裡舉行？川普日前表示，有5個地點列入考慮，卻賣了個關子，絲毫未透露任何細節。在真相揭曉前，來看看外媒的推測：

板門店

位於南北韓之間非武裝區的板門店，戒備森嚴，對雙方都方便。然而，消息人士已排除了該地的可能性，理由是1976年板門店事件中，美軍遭北韓軍人砍死，雙方關係一度緊張，對美國而言，可不是個談判的好地點。

平壤

你能想像美國總統踏上北韓首府平壤機場、通過金日成廣場的畫面嗎？況且這會讓北韓在過程中取得主導權，這麼戲劇性的發展，恐怕不太可能發生。

首爾

雖然金正恩胞妹金與正已於今年平昌冬奧訪問首爾，掀起一陣「公主」旋風，但金正恩本人造訪，恐會在南韓政治界引起高度爭議。此外，讓金正恩搶盡鋒頭，恐怕不是白宮所樂見，也可能使談判失焦。

北京

若峰會在北京舉行，可能會給予習近平過多影響力，且中國勢必會高度戒備、限制媒體採訪，從而限縮了峰會的國際曝光度與可看性 – 這恐怕不合川普與金正恩的胃口。

烏蘭巴托

蒙古與美國及北韓都維持不錯的關係，且金正恩可直接搭火車抵達蒙古首都烏蘭巴托，因此該地點呼聲相當高。2013年，蒙古總統曾造訪北韓，而在聯合國安理會通過制裁前，也一度有1,200名北韓勞工在蒙古工作。與美國方面，雙方已簽署多項經貿協議，美方也相當支持在蒙古舉行的多國維和軍演。

瑞士

金正恩曾於1990年代在瑞士求學，對該國十分熟悉。北韓在瑞士設有大使館，而瑞士數世紀以來的中立立場，也起了加分作用。

新加坡、越南

其他亞洲國家也上了媒體的揣測名單。2015年，習近平曾與時任台灣總統的馬英九在新加坡會面。越南雖為共產國家，但近年來經濟蓬勃發展，與美國之關係也大幅改善。

斯堪地那維亞半島

瑞典與芬蘭上個月都接待了北韓官員。在北韓為美國居民提供保護傘的瑞典，向來是美朝之間的重要調解人，而瑞典也是首個在北韓設立大使館的西方國家。