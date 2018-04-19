2016年百萬首獎《冥王星圖》入選「亞特蘭大電影節」影片

中華電信「MOD微電影創作大賽」2016年百萬首獎《冥王星圖》再傳捷報！新瑞導演-李妟如執導的《冥王星圖》，入圍第42屆美國亞特蘭大影展選片，將於今年4月22日與其他六部講述世界各地女性故事的短片，在「NOBODY'S WOMEN（只屬於自己的女人們）」單元一起放映。

《冥王星圖》由金鐘、金馬常勝軍，港台知名演員張嘉年(太保)、「劇場女神」謝盈萱及連續三年獲頒台藝大金獅獎最佳女主角的劇場演員王安琪等聯手演出，另一項有趣的亮點，是影片中有一段解說冥王星的種種傳說和異相的星座廣播，則是請到正牌星座專家唐綺陽（唐立淇）進行幕後配音與旁白，作品中呈現了創作者壯闊的企圖，成功利用在太陽系內除名的冥王星來詮釋角色內心的焦慮，每個環節都讓觀者十分投入，無論在製作面，演員表演，編劇，表演手法，以及創作企圖都令人印象深刻。

中華電信「MOD微電影創作大賽」致力培植新生代影視創作人才，支持微電影創作者，連續五年投入大量資源、獎金及作品曝光平台舉辦微電影創作大賽，鼓勵國人及青年學生為數位影音創作注入新血，網羅各界名人、創作好手齊聚，參賽件數、創作獎金高居國內同類型賽事之冠，藉由實質的比賽及充分的行銷資源，鼓勵台灣電影新星成長茁壯，提升整體影視產業競爭力。

中華電信「MOD微電影創作大賽」將於五月起徵件，首獎可獲最高100萬元獎金，還有機會獲得中華電信合作獎100萬、愛爾達劇本合作獎80萬、4K影片特別獎20萬，參賽者最高有機會獨得300萬元獎金，敬請踴躍投件參賽相關訊息請上官方網站http://mod.cht.com.tw/microfilm/