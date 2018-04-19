中華電信普及南海離島4G及3G　供駐島官兵和親友通訊零距離

國家通訊傳播委員會詹婷怡主委今(4/19)日率主管一行人，在中華電信謝繼茂總經理及相關主管陪同下，親臨遠距高雄450公里的東沙島，實地視察島上由中華電信建設的4G和3G基地台等電信設施並了解駐島人員使用電信服務的情況。詹主委對於中華電信除重資建設偏遠離島通信設施，並需克服工程萬難持續維持通信暢通，讓駐島官兵和親友時時保持通訊零距離的決心和貢獻，深表肯定！

中華電信繼102年為東沙島、南沙太平島投入超過700萬建設費用，提供2G行動通信服務後，於106年再加碼投入超過台幣3,000萬元建設費用，透過衛星傳輸電路提供4G及3G行動通信服務；此外，每年需再支出1,300萬維持費用。詹主委對於中華電信長期不惜鉅資、不計盈虧，深入國境南疆建設通信網路，給予高度肯定，並對所主管督導的通信傳播業務能普及造福偏遠的離島軍民，深表欣慰！

謝繼茂總經理表示：｢中華電信延伸4G及3G行動通信服務至台灣『南海屏障』及『南疆鎖鑰』-東沙島及南沙太平島，也是唯一於該兩島提供通訊服務的業者。建置的基地台通信範圍亦涵蓋兩島之鄰近海域，可提供巡防船隻、海上作業漁船、行經附近海域船舶聯絡及人道救援緊急通信服務用。除該兩島外，亦深入其他偏遠地區及離島如烏坵、彭佳嶼、綠島、蘭嶼等建置電信網路，提供全台最廣的信號涵蓋，讓偏遠民眾同享便捷普及的行動通信服務。」。