新北第11座 八里國小玉山圖書館正式啟用！

八里國小「玉山圖書館」今(19)日揭牌啟用，市長朱立倫致贈感謝狀給玉山志工基金會，感謝基金會為八里國小圖書館換新裝，這是全國第127所、新北市第11座玉山圖書館，經由玉山銀行與玉山志工基金會共同發起之「玉山黃金種子計畫」 贊助，讓偏鄉孩子有一個優質學習的閱讀環境。

市長朱立倫表示，新北市自101年至106年共投入新臺幣16. 6億元改造了272所並新建18所公共圖書館及學校圖書館； 為推廣多元閱讀刊物(含電子書)斥資超過2.5億元，購置圖書經費達4億元，透過網路推廣電子書，消弭資訊落差，並打造多元閱讀環境，提供師生及市民豐富的閱讀饗宴。 感謝玉山銀行秉持「擁有玉山，胸壞世界」的理念，推動「 黃金種子計畫」，成立「玉山圖書館」，協助本市偏遠地區或資源缺乏的學校，充實學校圖書館視聽及書籍等軟硬體設施，提升學童閱讀品質與風氣，讓偏鄉的孩子也能擁有閱讀的幸福。

此次改造的八里國小圖書館設計充滿童趣，採光明亮又色彩繽紛，將學校的文化古蹟及特色社團，例如棒球隊、跆拳道社等元素融入主視覺之營造。玉山志工基金會更捐贈新書10 00本，每兩年再提供500本新書，對偏鄉小學的孩子而言，真是一大福音！

學校在設置玉山圖書館之後，除了可提供校內師生進行閱讀課程及活動外，更結合學校圖書館志工與故事媽媽的力量，加強親子共學共讀與社區閱讀推廣服務工作，發揮圖書館最大的功能，透過閱讀的力量，開啟孩子們智慧的寶庫，提升家庭與社區正向能量，讓弱勢的孩子擁有具備逐夢的勇氣與能力，並建立在地的書香人文好家園。

呂衛青副市長。(照片由新北市政府提供)