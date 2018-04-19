運用金融大數據創新　「富邦期貨點點多空輔助系統」交易輔助好幫手　　

「金融科技發展與創新實驗條例」 已於2017年年底順利三讀通過，鬆綁了金融創新產業的限制，鼓勵金融業者積極投入金融創新領域，然而更早於該條例通過前，富邦期貨已積極投入資源發展金融大數據創新，除了在現有StarWin策略平台上，推出手機策略APP等領先業界之功能，更於2017年底與獲得金融科技創新基地遴選之新創培育團隊東京數位科技公司簽約合作，運用富邦期貨所累積之海內外期貨商品巨量數據資料，共同開發出通用型期貨當沖計量模組「富邦期貨點點多空輔助系統」演算法核心。

富邦期貨總經理張雅斐表示，富邦期貨正在進行「贏家在富邦」專案，目標在於提升客戶在期貨市場獲利能力，在面對期貨交易快速變化的環境，客戶需要有能即時反應出盤中價格即時變化的計量工具，用以輔助交易活動的進行。客戶可透過「富邦期貨點點多空輔助系統」新型態工具，能有效幫助自己判斷立即知道相對有利的交易位置，全面提高客戶交易的品質、獲勝的機率及風險的控管。

「富邦期貨點點多空輔助系統」目前已經完成開發分散於九大交易所之國內外部分商品，東京數位科技公司創辦人張順安先生表示，後續將計劃逐步發展出完整海內外所有的指數期貨、商品期貨、外匯期貨及債券期貨，未來也將更進一步優化平台及提供多樣交易模組。為使投資大眾了解與熟悉金融創新工具帶來的好處，富邦期貨提供5,000組帳號開放體驗「富邦期貨點點多空輔助系統」，如有相關問題煩請洽詢富邦期貨總公司營業員或富邦證券各分公司據點。(「富邦期貨點點多空輔助系統」https://www.fubon.com/futures/171002/edm.html