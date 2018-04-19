濂洞國小　「濂洞黃金礦山」兒童遊戲場19日啟用典禮

今(19)日濂洞國小舉辦「濂洞黃金礦山」兒童遊戲場啟用典禮，典禮由濂洞國小附設幼兒園的孩子們表演自編小礦工歌曲揭開序幕，並由孩子們示範濂洞黃金礦山遊具攀爬、鑽、跨越、吊掛、滑、抓握等正確遊戲使用技巧。礦山造型遊具讓孩子在運動遊戲中，同時能體驗先民開採銅礦時面臨的挑戰和大無畏勇氣。

濂洞國民小學附設幼兒園在兒童遊戲場更新之際，將在地十三層遺址銅礦礦業歷史、遠近馳名的黃金瀑布、陰陽海等山海自然環境的美麗地景，以及在礦山採礦的路徑和所需體能，納入遊具的設計理念，設計分為山形外型遊具，包含爬山(攀爬牆)、鑽坑道(鑽籠)、走蜿蜒小路(圓木吊橋、木吊橋)、索道(圓形吊環)和淘金(沙坑)等設施，以及社區地景彩繪攀岩設施二大部分，透過黃金瀑布水流地墊將攀岩設施、黃金礦山遊具和船形意象航向大海平台，連成完整的一幅立體景觀圖，與周圍環山和太平洋景相呼應，美不勝收。期望孩子在課程中探究相關礦業的背景知識外，並同時將所學連結至戶外遊具，讓孩子們在玩遊戲的過程中，運用昔日採礦需具備的肢體運動技巧，想像採礦的歷史場景，加深對家鄉的認識及激發先民長輩辛勞工作照顧家人的尊敬之情。

照片由新北市政府提供

新北市教育局幼教科科長李幼安表示，濂洞國小附設幼兒園啟用濂洞黃金礦山遊具，考量在地幼兒的體能特質，提供多樣化的運動遊戲體驗，並嘗試結合在地化課程與遊具的運動功能，讓幼兒的教學活動更加精彩，同時也能鍛鍊幼兒的體力。學校每一份子，包含家長、學生、老師們，都非常引頸期盼濂洞黃金礦山遊具的啟用，幼兒園家長潘嘉霖說：「感謝老師們的用心，為孩子設計在地特色的遊具，讓孩子從玩中學，了解今與昔的歷史故事。」幼兒劉罐罐說：「我喜歡玩沙，在沙坑就好像在淘金喔！」幼兒蔡喆宇說：「上面的溜滑梯好像黃金瀑布流到海裡(沙坑)。我們，幼兒園主任柯亞臻希望幼兒園遊具有別於一般，應賦予它更重要的教育使命！看到濂洞黃金礦山遊具完成非常開心。

濂洞國小黃恕懿校長表示，配合新北市教育局推動的在地化課程與運動遊戲百科的精神，於此次兒童遊戲場遊具更新契機，嘗試融入在地化課程元素，讓孩子的學習觸角延伸至戶外，豐富孩子的感官與體能學習，沉浸在多樣化的教學環境裡，打造一座新北市在地化課程與運動遊戲兼具育教於樂的特色遊具楷模，真的很棒！

照片由新北市政府提供