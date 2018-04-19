中華電信：5/1正式開賣HUAWEI P20、HUAWEI P20 Pro

中華電信宣布107年5月1日起，正式開賣HUAWEI P20、HUAWEI P20 Pro。搭配大4G方案指定資費，月繳1,399元，綁約30個月，HUAWEI P20只要6,990元、HUAWEI P20 Pro只要12,990元即可帶回家。老客戶續約，購機最高再折1,000元，或是行動VIP購機最高折5,000元，指定資費則獨家再送FOX+首年免月租優惠(價值2,988元)，贈禮總價值最高可達近8千元。此外，107年5月1日起至107年5月31日止，只要到中華電信門市購買HUAWEI P20 、HUAWEI P20 Pro，並於107年6月10日前完成活動網頁登錄，亦可獲得「華為首購禮包」乙組。最夯旗艦新機與優惠選擇，就在中華電信！

HUAWEI P20 Pro首創全球徠卡三鏡頭，搭載一顆4000萬畫素彩色鏡頭、一顆2000萬畫素黑白鏡頭及一顆800萬畫素的長焦鏡頭，完美捕捉極致細節。搭配華為Kirin 970晶片處理器，以及AI Master技術，讓AI攝影再進化！HUAWEI P20系列亦在外觀設計、攝影和AI技術亦展現極致創新，像是HUAWEI P20 Pro的漸層「極光色」，就連國外媒體WinFuture也讚譽HUAWEI P20 pro是史上「最美的手機顏色之一」。不僅如此，中華電信將持續以涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的優勢，提供中華電信HUAWEI P20、HUAWEI P20 Pro的客戶最優質的語音與行動網路服務，真正享受飆網體驗。