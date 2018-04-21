為期三天的「GLOBE Forum 2018」大會於上(3)月在加拿大盛大舉辦，台灣永續能源研究基金會簡又新董事長受邀出席盛會，並在「Energy & Technology - Energizing 21st Century Electricity Markets」（能源與科技--激勵21世紀電力市場）論壇經驗分享。在加拿大停留期間，簡董參訪了展覽場館與溫哥華的綠建築，從中觀察當地人民如何與政府間建立「信任」，實踐再生能源與綠能建設。

GLOBE Forum如何推廣綠能永續

GLOBE Forum已有28年歷史，主要目的是探討「清潔能源、清潔科技及清潔經濟」，都是跟永續發展相關的議題，今年主題為「清潔經濟」，吸引來自世界各地的專家學者約2,000人前來交流；在會展上有六家台灣能源公司參展，有別於過去一隻皮箱走遍全世界，這次由外貿協會協助台商在當地進行貿易交流，廠商中有做隔熱膜、節能屋、電動腳踏車等科技產業，雖不是大公司卻深受加拿大廠商、參展民眾及僑胞歡迎；另外，台灣館開幕時還有五位國會議員出席剪綵。

會展設有很多特色展區，如CCS（Carbon Capture & Storage）二氧化碳儲存捕捉與再利用展區，因二氧化碳排放量一直居高不下，在無法減少的情況下只能設想一些益於地球的方法或是重新存回地底再利用，把二氧化碳當原料使用，既不傷害環境還可以善用它，現場還提供獎勵辦法鼓勵企業投入研發。

本次GLOBE Forum分為六個主軸，主要環繞為解決氣候變遷問題過程中將產生之新契機：

一、企業與企業間的競爭能力：當地球不斷升溫將帶動產業轉型，企業如何因應及調適創造自我的新競爭力。

二、低碳城市：與二氧化碳減量有關，未來當我們減少或是停用石油與天然氣時，須找替代的清潔科技，如電動車與捷運。至於房屋建築則須符合綠建築規範，讓房屋的溫度調節可隨著季節變化而變的環保節能。

三、能源問題：能源科技易克服惟卻難擺脫政治因素，如加拿大屬於聯邦制因此各省都有自己的政府管理機構，像天然氣的輸送就造成了二個省政府協商的一大課題；加拿大與台灣面臨相同困境。

四、材料與資源：目前海上塑膠污染嚴重破壞海洋生態，後續如何復育海洋生態及清除、回收海洋垃圾，將垃圾轉變為資源，備受關注。

五、財政跟投資：當全球受《巴黎協定》2℃限制就得靠龐大的經費來推廣與發展再生能源。

六、政策跟貿易：談論政策與企業如何共同制定有效政策以進入清潔經濟。

加拿大天然資源豐富 善用地形地物讓永續滿分

有別於美國是個大熔爐，加拿大則是個多元文化的國家，並且鼓勵且尊重各國移民持續保有自己的語言、文化、歷史等。這跟腹地大小無關，而是他本身的政策與文化有關，他有近20%的加國國民非本土出身，由於加國尊重外來移民所帶來的文化語言，因此被稱為馬賽克文化。他們不僅給予外來移民優渥的待遇，還歡迎出來從政。像是加拿大BC〈卑詩〉省議會就有三位三十出頭的台灣籍議員，其中二位出生於台灣，另一位出生於加拿大。

加拿大空氣好、享有潔淨之雪水水源，加上綠建築設計，可以說是依循環境進行相關建設。這次在外貿展覽館長帶領下，深刻體會到他們是如何善用地形地物實踐綠建築與減碳作環保。展覽會場的屋頂種滿了草皮，透過草皮的生長與阻隔外來的冷熱溫度，有助於調節房子本身的溫度。加上鄰近海邊，場館內的用水，如廁所、衛浴設備等皆經過廢水處理後再次循環使用，使得海水並沒有因為這些廢水而遭到污染。而場館的冷暖氣則是利用海水終年常溫，進行溫控調節。例如在冬天時就把冷空氣灌到海水裡，經由循環交換後送回場內就可以把溫度降低，再經加熱程序減少能源浪費。若夏天溫度升高時，則可借由海水溫度的調節來維持場館的恆溫。

加拿大著名英屬哥倫比亞大學(University Of British Columbia)建築與環境學院設有「生活永續實驗室」，所有能夠把生活事務有利於永續的事情都在這裡實驗。他們的教育系統是藉由大學與工業界頻繁交流，進行相關研究、組建模型、進行模擬與設計，再借由研究導入生活中，這就是他們推廣綠建築與能源的方法，值得台灣教育效仿學習。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。