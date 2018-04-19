若中國武力犯臺　過半數臺人願為保衛國家而戰

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）根據臺灣民主基金會最新公布的民意調查，無論是臺灣宣布獨立導致中國攻打臺灣，或是中國決定「武統」臺灣，過半數的臺灣民眾皆願意為保衛臺灣而戰。

臺灣民主基金會自2011年起，每年皆會針對臺灣人民對於兩岸關係及臺灣法理獨立的態度進行調查，根據《自由時報》報導，該基金會今（19）日召開記者會，公布「2018臺灣民主價值與治理」的民調結果。

民調指出，若因臺灣宣布獨立使得中國攻臺，55%的民眾願為保衛臺灣而戰；而若是中國「武統」臺灣，則高達67.7%的民眾會為臺灣而戰。

不過問及兩岸關係，表態「維持現狀」的民眾，不論年齡區間，皆占大多數，縱使年輕人支持推動臺灣法理獨立的比例較其他年齡層高一些。

根據基金會執行長徐斯儉日前出席一場華府智庫臺灣研究中心（GTI）的座談會中表示，這項民調結果顯示臺灣民眾其實較傾向「反對中國統一臺灣」，而不見得是「支持臺灣獨立」。

此外，即使有近八成臺灣民眾認為居住在民主國家是重要的，54.4%的民眾卻對臺灣未來的民主政治感到悲觀。

此項民調是由臺灣民主基金會委託政治大學選舉研究中心進行，訪問期間為2018年1月12日至19日。

訪問分為兩部分，第一部分實際訪問1,069個有效樣本，以95％信心水準估計，最大可能抽樣誤差為正負3%；第二部分則訪問20至39歲成年人，實際訪問528個有效樣本。