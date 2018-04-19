兒童感冒症狀差不多　續服上次的藥就萬事妥當？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）兒童的抵抗力弱，面對外界的病毒侵襲和氣候變化，很容易生病感冒，有些家長會考慮給予前一次剩下或大人剩下的藥，食藥署提醒，藥物開封後易受潮變質，加上兒童的器官發育尚未完全，用藥方法不能直接比照成人，提醒若家中兒童生病得服藥時，要依循專業醫師、藥師指示，有疑問可在領藥時，或拿著藥單、藥袋詢問社區藥師，並參考以下兒童用藥小叮嚀。

上次剩下的藥還能吃嗎?

有些家長面對小孩突然感冒時，會考慮給予前一次剩下的藥。食藥署提醒，分裝後的藥，無法得知有效期限，且藥物有受潮變質的風險，不見得能夠發揮其療效，建議依疾病的嚴重程度，找合適的醫院診所，讓醫師依據病徵開立合適的處方。

為了方便吃藥能磨粉嗎?

家長們有時為讓小孩能順利吃藥，自行將藥品磨成粉，提醒家長們，不是所有的藥都適合磨粉。有些藥物會為了配合藥效持續的時間或是作用的部位，而有特殊的設計（如緩釋錠、腸衣錠等等），若自行磨粉，反而無法讓藥物適當的發揮它的作用。建議大家，若要考量小孩的接受度，可以於看診時向醫師提出藥品劑型的需求，目前也有許多兒童專用藥品可供選擇。

兒童服藥有方法

在正確的時間吃適量的藥，才能反映藥物實際的療效。然而，當小孩需要吃藥時，往往是不舒服、不耐煩的時候，此時要乖乖吃藥總是不容易，食藥署特地彙整出以下4要點，提供家長們參考：

1. 讓微笑傳染：您的心情會影響小孩對吃藥的看法，保持愉悅的心情，讓小孩以樂觀的心情看待吃藥這件事。

2. 曉之以理：小孩是很聰明的，試著跟他們解釋吃藥是為了讓身體比較舒服。

3. 低溫冷靜：如果小孩不喜歡藥的味道，除了在吃藥時捏住鼻子阻擋氣味和味道，也可以試著在小孩吃藥後，給予一些冰水或小冰塊，因為低溫可以降低味蕾的敏感度。

4. 給予選擇權：試著讓小孩決定要在哪裡吃藥、聽什麼音樂吃藥、先吃哪一顆藥？或是可以自己吃藥，讓他們覺得，在吃藥時也能有作主的空間喔！