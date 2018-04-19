跨時代的對決！ 2018 BE HEROES經典再現籃球賽

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 去年在台灣籃壇史上舉行首次的「BE HEROES經典傳承籃球賽」，而今年籃壇即將讓「經典再現」。

BE HEROES經典傳承賽在去年在台灣掀起一波熱潮，6000張門票秒殺一空。而今年的陣容再升級，除了以七年級為主的「黃金時代」、八年級的「未來之星」，這次的「經典再現」也包含了五六年級「中華職籃世代」的3對3對決。

今年「黃金世代」的陣容仍由林志傑、田壘和陳信安等傳奇球星領軍，加上去年「未來之星」成員劉錚和周儀翔。目前還在積極拚戰中國CBA總冠軍賽的林志傑雖然今日無法到場，但仍錄製影片感謝球迷們的支持並且期待與自己籃壇的兄弟們再次在球場上聚首，此外他也希望大家能到場加油。楊敬敏在記者會上表示自己很期待與學弟們「做好準備」，希望大家能一同享受比賽。

田壘今日在記者會中穿著保護靴現身，對於這次經典賽是否能上場他語帶保留，表示目前的恢復狀況還可以，不過如果到5月20日不能跑的話，他將站在原地，或用最真誠的心替隊友加油。

而「黃金世代」即將對參與2017年台北世大運以及世界盃籃球資格賽的籃壇新星陳盈駿、黃聰翰、黃泓瀚、簡祐哲等人。今年「未來之星」也迎來了旅美的兩位球員吳永盛以及有「最強高中生」之稱的林庭謙。而去年入選中華男籃培訓隊的輔仁大學中鋒曾祥鈞在記者會上表示，希望黃金世代的「學長們」手下留情。

而在籃球再現經典籃球賽中場休息是將有一場五六年級的「中華職籃世代3on3」，由李雲翔跟陳志忠、周俊三聯手對戰顏行書、許智超與周泓諭。

5月19日也即將在彰化縣立體育館舉行公益籃球訓練營以及黃金世代座談會，免費開放球迷朋友參與。「2018 BE HEROES經典再現籃球賽」將在5月20日在彰化縣立體育館火熱開打，門票將在明(20)日中午12點於全台ibon機台以及網路售票系統開賣。ELEVEN SPORTS也將為大家全程轉播5月20日的球賽。

球員名單

黃金世代：田壘、呂政儒、吳岱豪、林志傑、周士淵、周儀翔、洪志善、陳世念、陳信安、曾文鼎、楊敬敏、劉錚

未來之星：吳永盛、李愷諺、林庭謙、范士恩、胡瓏貿、陳冠全、陳盈駿、曾祥鈞、黃泓瀚、黃聰翰、簡祐哲、蘇奕晉