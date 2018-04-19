研究：全球溫升1℃　致澳洲大堡礁30%珊瑚白化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）1981年被聯合國列入世界遺產的澳洲大堡礁，於2016年3月至11月間，遭受到前所未有的熱浪衝擊，造成30%珊瑚白化，並威脅至今無法估計的海洋生物的生命，最新研究報告已在19日刊登在《自然》（Nature）科學期刊。

研究者之一的詹姆士庫克大學（James Cook University）珊瑚礁卓越研究中心主任休斯（ Terry Hughes），向《法新社》（AFP）表示，最瀕危的是那些提供幼魚藏身之地的珊瑚，而能夠承受這場熱浪衝擊的是那些宛如瓜形的珊瑚，但牠們較不適合當幼魚棲息地。

綜合外媒報導，科學家貝爾德（Andrew Baird）表示，這場珊瑚白化，引發數百個多樣性珊瑚礁物種的巨大變化，造成多樣的珊瑚礁群落逐漸轉變成退化的珊瑚礁體系，只有少數能忍受的物種可以生存下來。

休斯補充，只有透過現存的珊瑚去重新滋養和重構其他礁石，當然還要減少海洋汙染。他接著說，在全球氣溫上升1℃後，大堡礁已經歷經了四個時期的白化現象，分別是在1998年、2002年、2016年與2017年。若我們仍視若無睹的持續釋排放二氣化碳的話，相信大堡礁將無法存活。

研究報告最後呼籲大眾，共同保育目前現存的珊瑚。因為牠們不僅是其他動植物的棲息地，還可以保護海岸、提供人類食物，更可以發展觀光。