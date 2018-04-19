「全台最貴菜園」每坪449萬元賣出　鄰近地區一半價格

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北市信義區世貿一館對面土地D1，有「最貴菜園」之稱。富邦金控旗下富邦資產管理，昨(18)日以新台幣35.5億元標出，單價與鄰近土地相比形同腰斬，但富邦資產管理認為價格合理。

曾有「全台最貴菜園」之稱的土地D1，現址已改建為停車場及籃球場(如下圖)。《經濟日報》報導，D1「最貴菜園」昨（18）日標脫，僅富邦建設關係企業盈保發展一家投標，以35.5億元得標，高出底價5,000萬元，溢底價約1.4%。

中央社報導，富邦資產管理委託台灣金服，公開標售位於台北世貿一館對面的4筆土地，總坪數789.83坪，標售底價35億元，每坪底價約443.13萬元。

標售結果以35.5億元，由盈保發展得標，每坪均價約449萬元，富邦資產可認列獲利11.71億元。



不過，由於在房地產正熱時，D1鄰近土地標售價格，動輒超過900萬元，今天D1的實際成交價不到一半，市場認為與行情有顯著差異。



中央社引述富邦資產管理表示，依台北市信義計畫地區細部計畫相關規定，本區建築基地最小開發規模，必須達3000平方公尺（約907.5坪）。此外限制興建住宅比率，不得高於1/3並以高樓層往下連續設置為原則。

這次公開標售案基地未取得建照，且未達基地最小開發規模，依規定必須合併周邊土地參與開發，才能符合法規要求。



富邦資產管理稱，由於D1無法獨立開發，價格較周邊條件完整的同地段價格為低，屬於合理範圍，且處分利益將回歸母公司，為股東創造最大利益。