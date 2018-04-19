『第二十九屆澳門藝術節』即將盛大展開

初夏的澳門，有好多精采的表演娛樂正在上演！不想在暑假旺季人擠人的朋友，規劃4~6月走一趟澳門正是時候。除了「第二十九屆澳門藝術節」將在4月27日至5月31日隆重揭幕，從“根源”的探索出發，編織出一幅層次豐富的藝術風景，加上延伸活動將有超過上百場的精采展演。此外，澳門的酒店娛樂也有了新面貌，澳門巴黎人巴黎人劇場將獻上令人嘆為觀止的「夢幻巴黎」，利用先進的音響及視覺技術讓觀眾感受一段身歷其境的巴黎之旅。

今年的「第二十九屆澳門藝術節」是以“根源”為題，寓意“生活的泉源”，從生活中探尋各種題材，拓展觀眾對生活的思考。共有二十六套節目，分為七大焦點，包括“專題聚焦：根源”、“新銳先鋒：連結”、“跨界創作：劇場”、“闔府統請”、“傳統精萃”、“樂韻悠揚”及“視覺藝術”。

今年適逢馬克思誕辰二百周年，上海話劇藝術中心以其偉大著作為靈感，加入澳門元素，重新製作舞臺劇《資本．論》，剖析資本的軌跡，為藝術節揭開序幕；當代劇場巨擘鈴木忠志以經典作品《特洛伊女人》向觀眾訴說戰火過後的無盡哀愁；韓國知名藝團梯子肢體實驗室以肢體及言語演繹卡夫卡經典小說《審判》，探尋何謂罪名；於歐陸迅速崛起的菲律賓新銳編舞家Eisa Jocson獻上近作《女公關》，呈現女性身體及性別政治；英國隨時改變工作室帶來屢獲好評的作品《共建美好家園》，讓參加者建築小屋，組成社群；在國際上廣受好評的台灣舞團雲門2呈獻旺盛民間美學的《十三聲》，聲色舞影，為藝術節拉下帷幕。

其中，有兩場展演為免費入場，分別是5月11日~13日晚上6:30在祐漢公園上演的「百藝看館」，數個藝團將出盡渾身解數，一連三晚為觀眾帶來精彩表演；另外一場是6月1日~8月26日上午10點~晚上7點在澳門藝術博物館展出的「命運的色彩─夏加爾南法時期作品展」。免費展演均不設劃位，先到先得，請提早到場。「第二十九屆澳門藝術節」官網：http://www.icm.gov.mo/fam/29/cn/#event；售票網請洽：http://www.macauticket.com/TicketWeb/ProgramInfo.aspx?proCode=P-002296。