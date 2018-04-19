在流行見人說人話、見鬼說鬼話的台灣政壇，能人前人後、台上台下、在朝在野都同一個樣，沒有換一個位子就換一個腦袋、換一張嘴臉、換一套說詞的，現任行政院長賴清德當屬第一人：在競選國代的賴清德、在國會殿堂質詢的賴立委、在中國作客的賴市長、在台南議會備詢的賴市長、在立法院答詢的賴院長，都直言不諱其台獨主張與台獨意識。

但是，愛深責切，賴清德的台獨論述大原則雖然是對的，卻不是連一個字都不能也不用改的聖經。去年9月賴清德接任閣揆後在立法院答詢時出現「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」，「我們希望任何國家都應該要正視中華民國存在的事實」的典型論述，不要說台灣派不能苟同還在將台灣與「中華民國」盲目連結而非一刀切割，連出口閉口只有台灣，從無「中華民國」，比台灣總統、台灣閣揆更台灣的國際社會友我人士，可能都大惑不解，台灣就台灣，為什麼還要跟「中華民國」糾結一起？為什麼不是說「我們希望任何國家都應該要正視台灣存在的事實」？

還有，今年 4月15日，賴揆對他所謂「務實的台獨工作者」的具體展現的舖陳是：「台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；台灣前途只有兩千三百萬人可決定，其他人不行；接任行政院長率領行政團隊，建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣，這就是務實的地方」。這和2015年5月20日美國眾議院外交委員會一場聽證會中，民主黨眾議員謝爾曼說的「臺灣在國際上的運作有如一個獨立國家、北京當局稱『臺灣是中國的一部分』是虛構出來的」，共和黨眾議員夏波特(Steve Chabot)表示的「臺灣本來就是一個國家，未來也終將獨立」，除了「『臺灣是中國的一部分』是虛構出來的」這點彼此毫無歧異外，其實是有「台灣是一個主權獨立的國家」與「臺灣在國際上的運作有如一個獨立國家」的差異性，也有「不必另外宣布台灣獨立」與「未來也終將獨立」的時間差問題的。

美國眾院外委會亞太小組主席游何在眾院外委會亞太小組4月17日舉行的強化美台關係聽證會，除了表態「認為台灣是一個國家」外，還語重心長表示「中國領導人習近平要台灣臣服在他統治之下」、「台灣多數人想要維持現狀，但現狀已改變，美國可以跟台灣合作找出台灣人想的新現狀是什麼？隨著中國國力的壯大，現在不做改變，未來會更難。」這完全否定了賴揆在4月15日還在說的「在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「『維持現狀』」，可見台灣執政者「維持現狀」的迷思，還真的是「當局者迷、旁觀者清」；所謂一語驚醒夢中人，蔡英文團隊還要維持「維持現狀」的虛幻說法嗎？

中國解放軍4月18日在福建泉州灣進行實彈演習，中國官媒《環球網》稱，「解放軍演習給美台劃紅線」，《參考消息》則認為此次軍演意在「震懾台獨，警告美國」，解放軍是在用「砲彈說話」。中國以軍事演習回應賴揆的務實台獨說的企圖昭然若揭，但是，要說的是，台灣人不是被嚇大的，每次中國對台灣文攻武嚇，就把台灣人更推離中國。

至於說「給美台劃紅線」、「警告美國」，那就省省吧！中國在南海海域煞有介事劃設禁航區，表定4月11日零時至13日24時的軍事演習，在美國羅斯福號航艦打擊群以「航行自由行動（FONOPS）」，若無其事駛入解放軍劃設的南海海域，驚動汶萊、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、新加坡等國，並在航艦上呼嘯演練艦載戰鬥機起降後，中國原定的3天演習，只進行一天就草草收兵，真想問阿Q的中國，這是「警告美國」，還是被美國警告？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）