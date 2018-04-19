國泰商旅AMAZZING CLUB會員計畫慶週年

國泰商旅「AMAZZING CLUB會員計畫」滿周歲了！自2017年4月推出免費且終身有效之會員制度已邁向一週年，以跨品牌之姿及住宿餐飲多重優惠，大幅提升國內外旅客和顧客對國泰商旅旗下HOTEL COZZI和逸飯店與MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店的忠誠度與回流率，4月30日前將推出多項週年感恩祭會員獨享好康，同時每月20號設定為「會員日」，將推出不同限定優惠及點數回饋，來感謝會員支持。

「AMAZZING CLUB會員計畫」推出至今，成功轉換近70% 的OTA客人成為AMAZZING CLUB會員，其中高消費族群佔有相當高的比例，當中不乏國內外知名藝人、業界名人和高階經理人等。一年內就核發超過2,000名入住和逸飯店和慕軒飯店須超過25晚才可取得之進階會員資格，充分展現會員對於「AMAZZING CLUB會員計畫」創造的高品牌忠誠度和黏著度。

對於貼心入微的專屬服務，深獲旅客高度肯定，其中更有會員一年內住房數達一百餘晚，透過不斷回流入住的實際行動，傳達對於服務的讚賞與好評，AMAZZING CLUB整合品牌特性，提供會員貼心合意的關懷，致力提供給每一位懂得生活品味的旅客，一段渴望慕求的旅程與靜謐安心的空間，正如慕軒飯店的品牌宗旨「On a busy journey, a moment of calm渴慕之旅 • 靜心之處」，提供房客講究細節的雋永空間與內斂的細膩服務，因此獲得各大訂房網站與旅客的讚賞與好評，更是多位旅美大聯盟、NBA球星下榻台北時的首要之選，國內外屢獲Hotels.com全球十大最受歡迎商務飯店、World Luxury Hotel Awards奢華城市飯店等多項大獎，更於2018年名列米其林指南「推薦旅館名單」，得到相關產業評審與旅客高度肯定。