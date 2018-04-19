台虎麻疹群聚感染再增4人 長榮、馬航遭波及

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國內又新增5例麻疹確定病例，其中4例與台虎群聚感染相關，包含長榮和馬航地勤人員，另1例感染源調查中。疾管署再次呼籲，預防麻疹最有效的方法為接種疫苗；民眾自流行地區返國後，如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。

疾病管制署公布國內新增5例麻疹確定病例，其中4例麻疹群聚發生於機場辦公室，包含台虎2名女性空服員、長榮以及馬來西亞航空各1名男性地勤人員，推估4人與月初發病的台虎空服員於可傳染期間身處相同或鄰近的工作場合而感染。

4人發病日介於4月13至14日，經採檢通報於昨（18）日確診。截至目前此波麻疹群聚感染包含指標個案共12人確診，衛生單位已掌握接觸者共2,978人，將持續監測至5月6日。

提醒民眾如曾與確診個案搭乘相同大眾交通運輸或出入相關公共場所，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知相關接觸史。

另1名確診個案為北部40多歲女性，4月11日起出現疑似症狀，經醫院採檢通報於昨日確診。個案於潛伏期間無國外旅遊史，研判為國內感染；另個案暴露史亦與群聚感染個案無關聯性，感染源仍待釐清。衛生單位目前已掌握個案接觸者共20人，將持續監測至5月6日。

今（2018）年截至目前國內共計18例麻疹確定病例，12例國內感染；6例為境外移入病例。疾管署再次呼籲，預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），家中如有滿1歲幼兒，請儘速攜至合約院所完成接種。

請家長避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。

一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求；若自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。