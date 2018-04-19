文博之夜致敬百工百業　文化部11月推臺北時裝周

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）臺灣文博會的星光活動「文博之夜」昨（18）日在臺北華山1914文化創意產業園區盛大舉行，文化部長鄭麗君致詞時宣布，今年11月文化部將舉辦「臺北時裝週」，希望將本土時尚產業推廣到國際市場。

今年「文博之夜」首度結合服裝設計、時尚走秀、創意料理體驗，以及創意精品獎頒獎典禮，而其中服裝設計及創意料理部分，請來10位臺灣當代服飾品牌設計師、料理顧問徐仲擔與知名餐廳Thomas Chien主廚簡天才，以10種職業為靈感來源，發展出一系列「時尚職人」設計，以極深具同灣特色風位的「一口食」精緻料理。

這10種職業來自臺灣各界，包括保母、理髮師、茶藝師、漁民、清潔人員，以及麵包師傅、雕刻師、快遞人員、服裝打樣師等。無論是服裝還是料理，皆「囊括各種不同領域在文化洗禮下淬煉出職人精神，也是我們臺灣最令人感動的文化表現，傳達出時尚且具臺灣感染力的氛圍。」

2018台灣文博會文博之夜18日晚間在台北華山文創園區登場，並結合時尚職人走秀（照片來源：中央社提供）

鄭麗君也表示，「這些職人不僅是身體的勞動者，而且是生活和文化的創造者，透過時尚結合設計讓我很感動。」

鄭麗君指出，文化部預計在11月舉辦「臺北時裝週」，藉此平臺展現臺灣時尚設計的豐沛能量，將臺灣時尚產業推廣到國際市場，擴大臺灣時尚文化的輸出與影響力。

而文化部也提及，明年也將舉辦時尚獎，「讓國人夠重視臺灣設計，相信未來得以看見以時尚重新詮釋臺灣文化新動能的可能性。」

文化部次長丁曉菁、經濟部次長龔明鑫，以及文化時尚產業界人士孫正華、張鐵志等人皆出席此次活動。

此外，「文創精品獎」亦於文博之夜舉辦頒獎典禮。文化部指出，今年共計收到544件參賽作品，評審並從中選出30件最具深度內涵與創新趨勢的作品，以及五件趨勢特別獎。

文化部表示，文創精品獎是2010年首屆臺灣文博會創設的獎項，希望能透過評選優秀作品提升臺灣文創產業能量，拔擢優秀創意人才並鼓勵企業重視研發創新。