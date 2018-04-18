台灣太陽能史上最大合併案　公平會核准通過

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）公平交易委員會今（18）日召開委員會，討論堪稱台灣太陽能產業史上最大合併案「新日光能源科技公司、昱晶能源科技公司與昇陽光電科技公司結合案」。最後委員會決議認為，此案對整體經濟的利益，大於限制競爭的不利益，因此不禁止其結合。

中央社報導，新日光、昱晶與昇陽光電1月29日共同簽署合併契約，合併基準日訂今年10月1日。新日光將為存續公司，昱晶與昇陽光電將為消滅公司；合併換股比例為，每1股昱晶普通股換發1.39股新日光普通股，每1股昇陽光電普通股換發1.17股新日光普通股。



公平會新聞稿指出，新日光、昱晶及昇陽公司，主要營運業務均為太陽能電池及太陽能模組產銷，本案產品市場應為太陽能電池市場及太陽能模組市場，結合態樣為水平結合。結合後以新日光為存續公司，並更名為「聯合再生能源股份有限公司」。



公平會表示，經查結合後參與結合事業的太陽能電池銷售量雖有增加，但與全球其他同業市占率差距並不大，市場競爭仍屬激烈；另太陽能模組部分，結合後市占率增加有限，且不乏有相當規模國內外業者參與競爭，對市場影響尚屬輕微。



另外，台灣太陽能光電業者90%以上產能均為出口，而台灣尚非太陽能電池的主要需求市場，因此定價仍受全球市場的拘束。縱使在國內市場，亦將因為下游業者尚有轉換交易對象的可能性，無法單方任意調高價格，因此本結合案對市場競爭的影響應非顯著。



公平會進一步指出，台灣太陽能產能受限於經濟規模，多集中在太陽能電池製造，結合後存續公司將具有更高的籌資能力，投入技術研發與創新，發展台灣自有的模組品牌。加上政府目前積極創造太陽能模組的內需市場，結合後存續公司藉台灣內需市場成長契機，建立以模組及系統銷售為主的整合式營運，協助太陽能產業升級，對整體經濟發展應屬有利。

公平會經綜合評估，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。