外資續買超印股 富邦印度後市可期

隨著4月1日印度資本利得稅落地後，印度NIFTY指數繼4月初站穩年線支撐，4月第2周亦收復半年線關卡，技術面已呈現偏多走勢，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，隨著FED升息靴子落地、中美貿易戰利空逐漸鈍化，以及歐洲地緣政治風險消退下，市場投資信心已逐漸回穩，加上今年以來至4月13日止，外資對印度股市淨買超近20億美元，且預估買超態勢可望持續，印度財報表現市場預估亦樂觀，預期未來印度股市仍有續揚的空間。

3月全球股市歷經上沖下洗，先後經歷FED升息一碼、中美貿易戰隱憂干擾、歐洲地緣政治動盪等，股市波動度有加劇的態勢，印度股市亦難逃修正走勢。惟隨著4月1日資本利得稅落地後，印度股市已自低點中反彈，NIFTY指數繼4月初站穩年線支撐後，4月第2周亦收復半年線關卡，技術面已呈現偏多走勢，14天期的RSI相對強弱指標攀升至62，一舉躍過象徵股市多頭的臨界值50，MACD移動均線亦重回零軸之上。廖崇文說，在FED升息靴子落地、中美貿易戰利空逐漸鈍化，以及歐洲地緣政治風險消退下，市場投資信心已逐漸回穩，激勵4月以來至17日止，NIFTY指數已上漲4.3%。

除了基本面及技術面透露出正向訊號外，外資對印度股市亦呈現買超的走勢，廖崇文觀察2018年以來(截至4月13日)，外資對印度股市淨買超19.85億美元，且預估外資買超的態勢可望持續，主因考量印度經濟成長強勁，IMF預估今、明兩年GDP年增率皆逾7%，且2019年表現又高於2018年，是新興亞洲中經濟增長力道最強的國家；再者，因過往印度政府政策執行力極高，市場對莫迪改革成效亦抱持著正向看法；尤其3、4月正值印度財報季公布密集期，市場樂觀預估印度財報表現下，未來印度股市仍有續揚的空間。

綜觀上述，考量印度基本面強勁、外資買超力道持續、獲利展望樂觀、且技術面正向下，印度股市後市看好，此時正是布局的好時機。廖崇文建議，投資人手上若有印度股市部位投資者，可續抱；若無印度股市部位者，則建議可適時增持印度股市，藉由富邦印度(股票代號：00652)可輕鬆參與印度股市。