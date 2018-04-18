ICC與TAISE建構合作關係　為台灣與全球永續發展添力量

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）國際商會（International Chamber of Commerce, ICC）營運長Kucharski昨(17)日拜會台灣永續能源研究基金會（Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE）董事長簡又新大使表示，期望雙方建構緊密的合作夥伴關係，共同參與今年在紐約聯合國總部及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）舉辦的會議與活動。

Kucharski營運長說，ICC執委會目前有6大重點推動要項分別是，第一「包容性平等」、第二「結合巴黎氣候協定與聯合國永續發展目標的永續績效精進與案例研究推廣，俾以佈建ICC國際商會未來路線藍圖」、第三「致力基於WTO理念之開放經濟，推廣多邊貿易協定」、第四「法規遵循」、第五「推動創新與就業、中小企業產業升級與數位經濟」、第六「規劃2018年在聯合國約總部及UNFCCC舉辦相關會議與周邊活動等。」

他指出，台灣永續能源研究基金會不僅與國際社會交流頻繁，積極推動企業永續發展有成，還和聯合國、ICC國際商會共同投入永續發展目標（SDGs）轉化為企業商機的努力方向相當一致。他期望能結合雙方的影響力，為全球與台灣企業永續發展更添力量。

▲簡又新董事長分享台灣企業永續發展成果。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

簡又新董事長表示，近年台灣落實企業社會責任的豐碩成果，根據國際知名財經媒體及研究機構2017年調查結果顯示，台灣企業ESG資訊揭露評等為全球排名第2，台灣永續能源研究基金會舉辦「TCSA台灣企業永續獎」迄今邁入第11年，累計參與企業達209家、年總營業額與我國2016年GDP比值為83.3%，見證台灣企業永續蓬勃發展的過程，有「台灣企業永續奧斯卡」之美譽。

簡又新董事長說，自接掌基金會成立十年之進程，除積極與國際交流外，亦持續推動永續教育、主辦多元化跨領域活動，近2年即有數萬人次參與。他允諾，未來將積極參與ICC國際商會辦理的相關活動，還可進一步共同舉辦國際性會議或活動，不僅讓台灣企業站上國際舞台，更可以藉由平台效應協助獲致更多永續創新商機。

國際商會（International Chamber of Commerce, ICC）為全球最大工商組織，企業會員達6百萬遍及134國，聯合國甚而授予其罕見的民間觀察員身分。昨（17）日在中華民國國際經濟合作協會拉美非洲處吳香江副處長等人陪同下，前往台灣永續能源研究基金會拜訪董事長簡又新大使。

簡又新董事長(左)與ICC國際商會Kucharski(右)營運長交換紀念品。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)