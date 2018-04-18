人工智慧、機器學習、演算法、大數據　(2) 機器學習與無人駕駛車

延續上一篇「人工智慧、機器學習、演算法、大數據 (1) 概要與蒙地卡羅法。」本篇介紹機器學習(Machine learning)。有的人對於「機器學習」這一個名詞感到困惑，認為機器沒有主動學習的能力，所以不會學習，怎麼會出現一個「機器學習」的內容？

我們要如何了解機器學習的意義呢？基本上「學習」可以理解為「複製行為模式」，比如說：我學會了用削皮器削蘋果皮，然後我看到水梨，我理所當然的也會對水梨做同樣一件事情，而這就是學習，學習到「削皮」這個行為模式。

同理，機器學習就是人類輸入了一串指令讓他學會處理一件事，而他在判斷後就會用同樣的方法來處理這件事。如：無人駕駛車、AlphaGo、蒙地卡羅法求出面積值。

【複習電腦科技名詞】

人類的腦子叫人腦，對應到電子機器類稱為電腦。

人類的智慧對應到電腦的智慧稱為人工智慧(Artificial Intelligence : AI)。因為是人賦予電腦的智慧，故可稱為人工智慧。人工智慧是現階段的情況，以後可能會出現電腦製造下一代的電腦智慧。

人類解決各個問題的器具稱為工具，電腦解決各個問題的方法稱為演算法(Algorithm)。

人類的學習對應到電腦稱為機器學習(Machine learning)。

人類依據經驗或是直覺的決策行為對應到電腦就稱為黑盒子模式(black box mode)，也就是一種機率及統計評估後的行為模式，或是直接執行特例的行為模式，也可 將黑盒子模式理解為決策部分的演算法。

人類依賴過往經歷稱為經驗，對應到電腦累積的資料稱為大數據( Big Data)。

大數據是近年來才有的概念，電腦利用大數據的意涵，主要是指在強大的硬體帶來的大量數據量、快速的運算速度。

這些名詞的關係就對應到我們所熟悉的事物上，可參考圖1。

圖1

【認識機器學習的案例-無人駕駛車】

無人駕駛車的概念是人類輸入一些開車的行為模式(演算法)，之後讓它在路上移動，並建立自己的資料庫(大數據)，判斷各種情況要如何應對(黑盒子模式)，久而久之它就學會如何在路上開車(機器學習)。並且一段時間後，多台車的資料可以進行資料共享，如同人類的交流學習後的內容(機器學習)，最後每一台充滿著智慧(人工智慧)的車就可以完美的在路上行駛。

接著觀察無人駕駛車遇到坑洞的演算法，以及利用黑盒子更新後的演算法。

圖2：遇到坑洞的原本演算法

由圖2可知，遇到坑洞時先執行方法1，看看是否會成功，若方法1不行，則執行方法2，若再不行就執行方法3。可以發現此流程套用在人類身上也成立，因為這就是人類的決策方式，讓無人駕駛車模仿(機器學習)人類的決策方式，並去執行該解決的方法(演算法)，而人類也只能盡量把可能的情況列出來，如果都無法解決則會出現方法3的發呆情況。

但是圖2的流程並不是一個好方法，可以發現電腦必須逐步的依次動作，直到成功為止，或是嘗試所有方法後，才能判斷出不能解決，相當的浪費時間。我們可以知道圖2的方法相當的費時，且不聰明。我們應該讓無人駕駛車先累積經驗，見圖3

圖3：遇到坑洞的原本演算法並記錄數據

建立大數據的資料庫後，可以知道各方法成立的機率情況，在此假設執行方法1有30%、方法2有60%、方法3有10%，因此我們可以修正圖3的演算法為圖4。

圖4：更新後的遇到坑洞演算法

之後無人駕駛車再遇到坑洞時，就會以圖4的演算法來進行決策，就是以機率的大小順序作為嘗試的順序，也就是方法2、方法1、方法3，而不是永遠用方法1、方法2、方法3的順序處理。而決策的演算法就是黑盒子模式，見圖5。可以看到更新後的遇到坑洞演算法可分為兩部分，一個是決策部分的演算法，也就是利用大數據及統計概念的黑盒子模式的演算法，一個是處置方式部分的演算法。可以發現電腦進步到會進行判斷坑洞大小來決定該執行哪一個方法。

圖5：更新後的遇到坑洞演算法，標示出決策部份及處理問題部份

最後無人駕駛車累積很多數據、及多台車的資料共享後，無人駕駛車在閃避坑洞時，會快速執行圖5的概念，先執行黑盒子模式部分的決策演算法，再執行解決方法的演算法。所以無人駕駛車確實學會如何閃避坑洞，同時會不斷累積數據，修正各方法的機率。而這就是機器學習的最大重點，會自主修正機率，進而越來越有智慧。

【機器學習後的能力與人類能力的比較】

我們可以發現機器學習似乎學著如何變得像人類，尤其是在判斷能力上，電腦就是利用大數據及統計來產生判斷能力。但在此要注意到一件事，電腦經由機器學習產生的人工智慧，看似與人類差不多。但是我們要注意到，人類會感到疲累，也就是反應沒有電腦快；人類會老導致記憶力衰退，也就是人類累積的數據庫帶來的機率會失真，與電腦的大數據帶來的機率相比，出現錯誤的情況大於電腦。所以機器學習的人工智慧在已經學會的事物上，會不斷的超越人類。參考圖6，比較人類、以前的機器學習、現在的機器學習(加入大數據+統計方法)的差別。

圖6比較表

【機器學習的古今異同】

機器學習以前與現在的差別，在於以前是從案例中學習(參考圖2)，沒有加入黑盒子模式，也就是沒有大數據的資料量及運算速度、以及統計分析模型，只能由人類一條條輸入處理方式，顯得呆版，並且不會自主學習經驗來加以修正，故相當費時。而現在是從大數據中學習經驗來判斷該如何做(參考圖3)。換言之現在的機器學習能力上升，我們可視為電腦的智慧增加。

換句最直接的講法，就是以前的電腦只會死套公式作題目，現在的電腦會找出相對高效率的解決方法。或是用小孩做事情變成熟來討論，小孩子會學習什麼時候該做什麼事，比方說，上課有許多規定，經教導後知道哪些規定，當犯錯過幾次後，就知道哪些事情可以做哪些不能做。

【結論】

「機器學習」或許不是一個好名詞，容易令人困惑，部分人認為機器不會主動閱讀怎麼會學習。作者認為，這是部份人的想法太過狹隘，事實上我們從以前就一直在讓機器學習各個處理問題的演算法。到現在有了更強大的硬體，可以大量記錄數據及快速運算，再搭配統計的模型，我們有了所謂的黑盒子模式(決策的演算法)。當原本依流程運作的演算法，加入利用大數據及統計的黑盒子模式，使得電腦處理的效率大大提升，並且比人類更加強大。加入大數據及統計的概念就是「現在機器學習」的重點。