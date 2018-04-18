內政部統計：公共住宅助年輕夫婦養育小孩　 興隆一區誕生20個寶寶

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理報導）內政部統計發現，臺北市興隆1區公共住宅現住戶242戶，最近2年有13對佳偶結婚、20個寶寶出生，高於全國平均值。內政部指出，在社會普遍面臨高齡化、少子化、勞動力減少及購屋負擔重的壓力下，社會住宅給予青年人新的期待，是青年成家的另一種選擇。

中央社引述內政部政務次長花敬群說，雖然這是單一案例，但似乎是社會住宅提供平穩安定的居住條件，讓年輕人放心結婚、養育孩子，是可喜的現象。不敢因此說社會住宅可助長結婚率與生育率，但可能在對抗少子化與高齡化有助益；後續效應有待觀察。

內政部指出，由於年初蔡英文總統前往臺北市健康公宅了解臺北市社會住宅的推動進度時，現場有里長提到大龍峒公營住宅110戶，全數租予20至40歲青年，在100年至106年承租期間，只要租戶有新生兒誕生，里長就會前往住戶家中致贈小禮物，這樣前後約50次。

因此，內政部特別擇定戶數較多，有272戶的臺北市興隆1區公共住宅，研析住戶的婚育情形，以瞭解社會住宅與婚育間的關係。

內政部統計圖1（翻攝官網)

根據內政部統計，截至今(107)年2月，興隆1區現住戶有242戶，出租率為89%，以三階段人口來看，這個社區與全國人口相較偏向青壯年型態（如上圖1），興隆1區65歲以上老年人口比率7.54%(46人)，僅約全國老年人口比率13.99%的一半，至14歲以下幼年人口15.90%(97人)，及15至64歲青壯年人口76.56%(467人)，均較全國13.09%及72.93%為高。

從105年1月起至107年2月間，興隆1區現住人口於承租設籍後共有13對佳偶結婚，結婚率9.84‰，為全國105年及106年平均值6.08‰的1.62倍。

再從生育情形來看，承租戶於入住後有20個小寶寶出生(其中有4名是媽媽懷孕後才承租)，出生率15.13‰，為全國105年及106年平均值8.55‰的1.77倍。不論是懷孕後入住或入住後才懷孕生子，就社會住宅提供棲身住所、安心、生養子女的功能而言，確有安定婚育生養效益。

內政部統計圖2（翻攝官網)

另依20位寶寶的生母年齡觀察，其中10名集中在30至34歲，占5成居冠，其次是25至29歲的6名，占3成，與全國排名第一30至34歲、第二35至39歲比較，興隆1區生母生育年齡較為年輕化（如上圖2）；再從胎次別來看，有16名新生兒為第1胎，占8成，足見在社會住宅的安定氛圍下，促使新婚夫妻能夠安心而歡喜的迎接第1個小寶寶。