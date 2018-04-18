「格鬥春麗」黃偵玲   20日將對戰菲國悍將殷勇

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）被暱稱「格鬥春麗」的台灣格鬥好手黃偵玲（Jenny Huang）將於本月20日在菲律賓舉辦的ONE Championship的賽事上迎戰地主悍將殷勇（Gina Iniong），為此黃偵玲特別加強訓練，希望能在戰技帶給格鬥迷驚喜。

ONE Championship是亞洲規模最大的綜合格鬥賽，比賽規則較開放，2011年在新加坡正式啟動後吸引許多亞洲格鬥好手前來參加。身為台灣首位女性職業綜合格鬥選手，有柔道基礎的黃偵玲在加入職業綜合格鬥短短兩年內連拿5勝，去年挑戰冠軍腰帶Angela Lee失利，爾後又敗給日本籍的山口芽生（Mei Yamaguchi），黃偵玲並不氣餒，毅然赴日接受特訓6個月，返台後繼續加強站立技巧。

黃偵玲即將在ONE Championship格鬥賽的「榮耀英雄」（Heroes of Honor）上對戰的菲律賓選手殷勇（Gina Iniong）, 是菲國首位女性職業格鬥選手， 因有奪下冠軍腰帶的執念而有「信念」（Conviction）的外號。

黃偵玲表示，距離上次比賽已經十個月，教練在訓練時考量到她的柔道背景，特別訂出以摔技把比賽帶入地板戰的策略，她會依照情況做技巧調整，如有必要，也將試著以站立技迎戰。

黃偵玲每次比賽都會穿旗袍出場，故有「格鬥春麗」的稱號，被問到這次比賽也會穿旗袍嗎？她笑著說：「先賣個關子，說了就不驚訝了。」

本月20號的賽事，ONE Championship 首次改變賽場，將原本的鐵籠改為4角擂台，為比賽埋下變數，黃偵玲樂觀地說：改變賽場也許會對殷勇的表現有影響。