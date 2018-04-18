狠心！為擋象吃鳯梨　泰一農夫高壓電電死2頭象　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由泰國國家公園、野生動植物保護署向泰警方提出控訴，希望警方抓拿疑似使用電擊殺死二隻大象的農田工人，其中一隻大象在當地時間15日已死亡。

綜合外媒報導，這名疑似用電擊方式傷害二隻大象的男子，是鄰近鳳梨田的工人。為了保護農產品不被這些野生動物「偷吃」，這名男子疑似架設高伏特的電圍離殺害二隻大型哺乳動物，目前已在逃。警方表示，希望他能自行到案說明。

早在3月25日已有一隻母象被電死在他受僱的農田中，當時已抓拿到案但卻又被無保飭回。如今又有一隻年約30歲約4噸重的公象，被發現「象鼻處有燒傷的痕跡」並於本(4)月15日倒在附近的村子裡。前後二隻遭到殺害的大型哺乳動物都是生活在Khao Ang Rue Nai野生動物保護區裡，而架設電圍籬的鳳梨田就鄰近國家保護區。

負責保護區的Phadet Laithong指出，象群身上的傷痕都是由高伏特電圍籬所造成的。農夫為了保護農產品都會架設電圍籬，這是這一帶相對普遍的作法，在其他地方，有些農夫還會在水果中下毒。

非營利組織«Friends of the Asian Elephant» 創辦人Soraida Salwala表示，希望設立一個應急基金用以補償大象吃掉農民的收穫，以解決問題。她強調，沒有一隻動物應該被電死。

在泰國，有許多被鐵鍊拴住的大象營區用以載送遊客，僅有約4000隻野生大象是自由自在的生活在保護區，供遊客遠觀。

▲影片中的大象是周日死亡的公象，被發現時已經受傷並在附近農村遊走，這是死前幾分鐘由泰國國家公園、野生動植物保護署的人員拍攝的。