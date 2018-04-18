華春瑩稱中方將對美「毅然亮劍」　網友：喜馬拉雅不遠了！

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）美方宣佈對中國中興通訊公司採取出口管制措施，中美貿易戰又將展開新一回合較量。中國外交部發言人華春瑩昨(17)日表示，「如果美方繼續逆潮流而動，任性妄為，我們必將嚴陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰。」

華春瑩17日在中國外交部例行記者會上，回應美方對中興公司的出口管制表示，針對美國商務部宣佈，對中興公司採取出口管制措施問題，中國商務部17日上午已就此作出回應。「中方將密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。」

她強調，關於美301調查，及由此引發的中美貿易摩擦問題，中國方面已多次明確堅定地表明立場。她批評說，「美方行為是典型的單邊主義和赤裸裸的經濟霸權。」

法國國際廣播電台，今(18)日在推特PO出華春瑩的說法後，網友紛紛留言回應，甚至附上不久前兩會召開期間，轟動一時的中國女記者梁相宜翻白眼照片（下圖)。茲將部份網友搞笑或無厘頭的留言摘錄如下，博君一笑。