行政院：中國誇大台海例行演習　不必附和

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）共軍今(18)日在台灣海峽舉行實彈射擊軍事演習，行政院發言人徐國勇今表示，這是例行演習，規模非常小，但中國故意誇大，台灣不必去附和，要對國軍有信心。



根據中國福建海事局公告內容，18日上午8時至午夜12時，將在台灣海峽水域範圍，進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。



中央社引述徐國勇說，這是中國的例行演習，規模非常小，2005年中國曾在同樣地點舉辦同樣規模的演習，只是這次把它誇大，台灣這邊也有人附和。台灣應該要對國軍有信心，國軍會全程監控與監測，不必附和中國。



徐國勇說，他自己以前在金門當兵的時候，也常有這種演習，類似保養射擊訓練，常常會有，每個地區都會有。



媒體詢問中國對台灣的文攻武嚇是否越來越多？徐國勇表示，不用去揣測那麼多，中國想併吞台灣，到現在為止從公開到私底下都沒有停止過，所以要持續保持保衛台灣的力量。