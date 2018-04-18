凱度消費者指數：包裝奶茶3個月內贏回逾1700萬手搖杯業績

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）凱度消費者指數今(18)日表示，去(2017)年起包裝茶掀起一股原味旋風，帶動整體市場回溫至五年來的新高！凱度消費者指數飲料市場專家楊傑全經理表示，冷藏奶茶在一年內便多了3成消費者嘗鮮，更在短短3個月內贏回超過1700萬手搖杯業績。

包裝茶飲為何有如些亮眼的成績，凱度消費者指數表示，主要驅動力來自綠茶和奶茶的新品刺激與話題操作，其中義美厚奶茶在好市多的搶購熱潮瘋領奶茶市場成長，連帶光泉、味全等乳飲大廠也紛紛推出同樣主打無添加奶精的高乳含量新品搶客。

另外，過去包裝奶茶總給人有添加物、反式脂肪等負面形象，消費者多轉往選購新鮮現做的手搖鮮奶茶。然而自2017下半年開始競爭局面卻反轉了，從好市多的義美厚奶茶話題延燒，市場上就陸續出現許多標榜成分天然、調配簡單的高乳含量冷藏奶茶，獲消費者歡迎，爭奪手搖鮮奶茶市場。

凱度消費者指數說，若將2016年與2017年相比，購買人數增加超過1.4倍。高乳含量冷藏奶茶，儘管價位比傳統包裝奶茶高，仍深受大眾喜愛，特別是女性消費者更願意掏錢買單，也為整體奶茶市場開創出一片新戰場。

楊傑全表示，後食安時代興起的原味和減法趨勢持續在包裝茶飲市場發酵，成長皆由此類訴求的產品帶動。至2018年第一季的觀察，原萃、御茶園、茶尋味、義美及光泉等持續推出無糖的「原葉茶」新品擴大產品線，同時市場也吹起一陣鮮奶結合100%茶葉的「綠奶茶」風潮。像是義美的濃綠奶茶、光泉午后重乳奶綠、或是味全萬丹都以新品迎戰。至於是否能成功維持買氣，創造出與現有競品不同的消費訴求，都是未來值得關注的重點。