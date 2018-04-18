來臺22年走過歧視    越南新住民嘉義生根

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）民進黨婦女部今年1月份號召20位故事小捕手，深入台灣各個角落捕捉新住民的故事，並刊載於民進黨婦女部官方臉書粉絲專頁，一位來台22年的新住民阿花姐在接受故事捕手許雅琦訪問時，吐露來台後在陌生環境中被歧視的痛苦，在家人的陪伴中改變想法，走出陰霾。

刊登於民進黨婦女部官方臉書專頁的一篇名為《壓不扁的金蓮花》的文章中，來自越南的阿花姐22年前結婚來台，與丈夫在嘉義經營水果攤，不僅工作時被來自中國的新移民歧視，連水果攤客人都不願意和她說話， 曾為此感到沮喪，卻因捨不得離開丈夫及兒子，決定靠自己努力讓所有人對她刮目相看。

阿花姐說：「我來台灣最不能適應的事情就是歧視，我們明明都是一樣的個體，我們都是人，我不知道為什麼還有差別。我覺得台灣這幾年沒有變太多，反而是我的心態變得比較多了。」

阿花姐表示，當初一個人隻身來台，聽不懂一句話，看不懂一個字，住到一個陌生人的家裡，需要多大的勇氣。但是周遭的人卻看不起她，她曾感到十分挫敗，但丈夫及兒子讓她決定咬牙撐下去，在工廠賣力工作，讓老闆對她刮目相看，在水果攤面對歧視的鄉民，也能不卑不亢的表示：自己也是水果攤的老闆。

根據統計，嘉義縣約有5600名新南向國家新住民配偶，隱藏在社會的各個角落，透過婦女部的新島嶼故事，期待讓更多台灣民眾理解，脫去國籍這層標籤之後，這些新住民姐妹與其他人沒有差別，都是台灣的一份子。

故事連結：

【新島嶼故事在嘉義】壓不扁的金蓮花——阿花姐：「我來台灣最不能適應的事情就是歧視，我不要別人看不起我！」