NASA：TESS因檢驗火箭導航系統　改美國時間18日發射

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)NASA原訂於美國時間16日晚間發射新太空探測器「凌日系外行星巡天衛星」(Transitioning Exoplanet Survey Satellite,TESS),太空探索技術公司Space X在發射前二小時突然在社群媒體Twitter宣布,為檢驗獵鷹9號(Falcon 9)火箭的導航系統,TESS發射時間將延至時間18日發射。

Standing down today to conduct additional GNC analysis, and teams are now working towards a targeted launch of @NASA_TESS on Wednesday, April 18.

NASA在官網表示,TESS太空探測器處於良好狀態,已準備就緒升空。NASA稍早在Twitter發布,下一個發射時間預計本周三18日美國時間晚上6:51由美國太空探索科技公司SpaceX的 Falcon 9火箭載運,從佛州卡納維拉爾角空軍基地(Cape Canaveral Air Force Station)發射升空。​

據NASA表示,TESS應可找到2萬個系外行星、逾50個和地球大小一般、以及約500顆比我們大一倍的星球。這架太空探測器將接續克卜勒太空船(KEPLER)的任務,尋找新的系外行星。

​

How many worlds exist outside our solar system? We're launching @NASA_TESS TOMORROW to hunt for planets around some of the nearest & brightest stars. There's a 90% chance of favorable weather for the 6:51pm ET liftoff. Watch live starting at 6:30pm: https://t.co/4Dq3zpAUOR pic.twitter.com/QgA6jimHkk