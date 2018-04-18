貿協駐新德里辦事處揭幕  東南西北布局印度市場

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）繼孟買、清奈及加爾各答之後，外貿協會在新德里成立第四個據點，國內「東南西北」完整布局印度市場，17日在新辦事處舉行盛大揭幕儀式。外貿協會董事長黃志芳表示，未來臺印將更密切合作，共享共榮。

揭幕儀式還邀請到駐印度代表田中光、印度國會議員Harish Chandra Meena、印度商工部司長Rajiv Aggarwal，印度貿易推廣機構（ITPO）秘書長Deepak Kumar、印度商工總會副秘書長Ms. Ambika Sharma，以及各產業商工會代表、重要企業、當地臺商等重要政商人士逾350人。活動也吸引到印度當地媒體逾40家與會報導。

黃志芳指出，新德里為印度政治、經濟及文化中心，貿協在新德里設立全球第61個、印度第4個辦事處意義重大。

他接著表示，印度是世界第六大經濟體，具有13億人口紅利及大量勞動人口，尤其近幾年在總理莫迪領導下，推出的各項經濟政策令經濟成長表現亮眼。此外，印度也瞭解臺灣過去在中國及東南亞成功建立製造基地，未來臺印將更密切合作，共享共榮。

在17日的揭幕典禮中，貿協與印度具領導地位之印度商工總會 (FICCI)、印度PHD商公會、印度電動車製造商協會 (SMEV)、 印度多媒體溝通及網絡協會 (CMAI)、印度資訊科技協會(FAIITA)及孟買世貿中心等六個單位簽署合作備忘錄，促進臺灣及印度更長遠之經貿合作，並期未來於電動車、智慧城市及石化領域發展更密切之夥伴關係。

貿協指出，新德里辦事處地處繁華的商業中心，未來除持續協助臺灣廠商拓展印度市場外，將更積極邀請印度業者來臺參觀採購、推廣服務業合作及推動電子商務等工作。