訪史瓦濟蘭　蔡英文鼓勵臺商發展非洲市場

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（18，全部皆為臺北時間）日與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（Mswati Ⅲ）舉行雙邊會談時表示，非洲是個具有淺力的市場，臺灣企業可以此地展開國際佈局。

蔡總統周二（17）上午啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，進行五天的訪問，在抵達當地後，蔡總統及訪團隨即馬不停蹄地展開各項行程，包括與恩史瓦帝三世進行雙邊會談、接受贈勳、兩國元首簽署聯合公報，以及出席恩史瓦帝三世的國宴款待。

雙邊會談結束後，蔡總統表示，未來臺、史兩國將擴大技術交流，也要在互助互惠的基礎上，全面深化彼此的合作，「我們更希望能夠在現有的合作基礎上找出可以加強的地方，並尋求更好的合作方案。」

蔡總統也提及，「在經貿上，我們也看見非洲是一個具有高度潛力的市場，值得更多臺灣企業來這裡進行國際佈局。尤其是英語系的史瓦濟蘭，可以成為臺灣產業在全球佈局規劃中，發展非洲市場的重要基地。」

曾經16次訪問臺灣的恩史瓦帝三世則表示，今年的三慶慶典將要慶祝史瓦濟蘭建國獨立50周年，他的50歲生日，以及臺史建交50周年，「臺史雙邊關係穩定堅實，感謝臺灣提供給史瓦濟蘭的協助，未來也希望在雙方互惠的基礎上，持續強化雙邊合作。」

而根據《蘋果日報》報導，恩史瓦帝三世也強調，臺灣在國際社會是負責任的一員，因此史瓦濟蘭會持續支持臺灣參與聯合國、世界衛生組織等國際組織。

此外，據國安會副秘書長蔡明彥於兩國元首雙邊會談會後轉述，恩史瓦帝三世表示希望臺史雙方能簽署經濟合作協定（Economic Cooperation Agreement），強化雙邊經貿關係。對此，蔡總統則表示，恩史瓦帝三世計劃於6月訪臺，屆時雙方將研議加強協商，甚或簽署經濟合作協定。